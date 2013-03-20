شركات بريطانية تعتزم المنافسة على مشاريع النقل العام بجدة

كشف مسؤول بريطاني أن عدداً من الشركات البريطانية تجري محادثات مع شركات سعودية للدخول في تحالفات للمنافسة على مشروع النقل العام في جدة الذي اعتمده مجلس الوزراء أخيرا.

وأكد مايكل كوكل نائب القنصل العام، رئيس قسم التجارة والاستثمار في القنصلية البريطانية في جدة في تصريحات لصحيفة الاقتصادية السعودية، أن الشركات البريطانية لديها رغبة قوية للمنافسة على مشاريع القطارات والنقل العام في السعودية، مشيراً إلى أن ذلك يأتي عبر عقد شراكات استراتيجية مع شركات سعودية وإقامة تحالفات تمكنهم من إنجاز المشاريع وفقاً لأعلى درجات الجودة والإتقان.

جاء حديث القنصل التجاري البريطاني على هامش زيارة أكثر من 13 شركة بريطانية للمملكة في مجالات المقاولات، الدعم اللوجستي، التكنولوجيا والأبحاث والاختراعات، وتقديم عرض لنظرائهم السعوديين في مقر القنصلية العامة البريطانية في جدة أمس الأول.

وأوضح كوكل أن العلاقات الاقتصادية والتجارية بين السعودية وبريطانيا ممتازة وتتطور على الدوام، لافتاً إلى أن زيارة الشركات البريطانية للمملكة تأتي في إطار تعزيز وتقوية التبادل التجاري بين البلدين.

وكان أمين محافظة جدة قد أوضح أخيرا أن التكلفة التقديرية لمشروع النقل العام في محافظة جدة تبلغ نحو 45 مليار ريال بما فيها نزع الملكيات.

ويستغرق تنفيذ المشروع سبع سنوات على مراحل تعتمدها لجنة عليا برئاسة أمير منطقة مكة المكرمة وعضوية كل من وزير الشؤون البلدية والقروية ووزير المالية ووزير النقل.

