عمومية "البركة" تقر توزيع 69.3 مليون دولار أرباحاً

أقرت الجمعية العمومية مجموعة البركة المصرفية توصية مجلس الإدارة بتوزيع الأرباح بعد الحصول على الموافقات المطلوبة من الجهات الرسمية بحيث يتم تحويل 10% إلى الاحتياطي القانوني وذلك بواقع 13.3 مليون دولار أمريكي، وتوزيع أرباح نقدية قدرها 35.5 مليون دولار أمريكي بواقع 3.5 سنت للسهم الواحد.

كما أقرت الجمعية ترحيل مبلغ 84.2 مليون دولار أمريكي للأرباح المبقاة، واعتماد توصية مجلس الإدارة بتوزيع أسهم منحة على المساهمين المسجلين في تاريخ الانعقاد بواقع سهم واحد عن كل 30 سهماً مدفوعاً قيمتها 33.8 مليون دولار من الأرباح المبقاة.

كما تمت الموافقة على صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة، وكذلك الموافقة على توصية مجلس الإدارة بإعادة تعيين "أرنست آند يونغ" كمدققين مستقلين لحسابات البنك للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2013.