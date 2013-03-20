"تاتا" الهندية تبحث إقامة محطة توليد كهرباء بمصر

قال وزير الاستثمار المصري، أسامة صالح، إنه التقى قيادات مجموعة "تاتا" الهندية، أكبر المجموعات الاستثمارية بالهند، لبحث إقامة مشروع جديد بمصر في مجال توليد الكهرباء باستخدام الفحم.

وأضاف صالح في بيان له صدر الأربعاء، عقب وصوله من زيارة إلى الهند رافق خلالها الرئيس محمد مرسي، أن ممثلي مجموعة "تاتا" الهندية أبدوا استعدادهم ضخ استثمارات بقطاع السياحة المصري، مؤكدين رغبتهم في الاستثمار وبناء فنادق جديدة بمصر.

ويبلغ عدد الشركات الهندية العاملة في مصر نحو 352 شركة تعمل في مجالات البتروكيماويات والنفط والغاز والمنسوجات والاتصالات، وفق بيانات وزارة الاستثمار المصرية.

وأشار صالح إلى لقائه قيادات مجموعة "سانمار" الهندية، أضخم استثمار هندي بمصر باستثمارات تبلغ 1.3 مليار دولار، والتي أكدت تخطيطها ضخ استثمارات جديدة بقيمة 300 مليون دولار، إضافة إلى إنشاء مجمع صناعي لإنتاج البلاستيك في مدينة بورسعيد شمال شرق مصر.

وفي شأن متصل أوضح وزير الاستثمار المصري أنه التقى مسؤولي "الشركة الهندية- المصرية المشتركة للبوليستر"، إحدى الشركات المتخصصة في إنتاج خامات البوليستر، للاتفاق على ضخ استثمارات جديدة للشركة بقيمة 100 مليون دولار، من خلال مضاعفة خطوط إنتاجها بمصر.

