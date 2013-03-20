"دريك آند سكل" تفوز بعقود لتنفيذ مشروعات في السعودية وأبوظبي

فازت شركة «دريك آند سكل إنترناشيونال»، العاملة في مجال أنظمة التصميم والهندسة والبناء المتكاملة، بعقود جديدة بقيمة إجمالية تبلغ ‬369 مليون درهم، لإنشاء ثلاثة مرافق مصرفية في السعودية، بما فيها مركز بيانات رئيس، ومشروع حيوي في أبوظبي.

وأفادت الشركة في بيان لها أمس، أنها حصلت على ثلاثة عقود منفصلة من «بنك الراجحي» بقيمة إجمالية تصل إلى ‬287 مليون درهم، لإنشاء مركز نقد، ومركز عمليات، ومركز بيانات رئيس في العاصمة السعودية الرياض، كما حازت عقداً بقيمة ‬82 مليون درهم لتنفيذ مشروع مرفق حكومي في أبوظبي، وفقاً لصحيفة "الإمارات اليوم".

وقال المدير التنفيذي لشركة «دريك آند سكل للإنشاءات»، صالح مرادويج، إن «المشروعات الأربعة الجديدة تؤكد الظروف السائدة في السوق الإقليمية، ووتيرة التنمية المتسارعة ضمن القطاعين العام والخاص في السعودية والإمارات، اللتين تعدان من أهم أسواق النمو الرئيسة بالنسبة للشركة».

وأضاف أن «(دريك آند سكل إنترناشيونال) تمتلك الإمكانات اللازمة لتنفيذ مشروعات مراكز البيانات، بالنظر إلى ما تتمتع به من خبرة واسعة في مجال النظم الكهربائية، وأعمال التصميم والبناء الخاصة بقطاع الاتصالات، مستفيدة أيضاً من القدرات العالية والتقنيات المتطورة المتاحة لدى الشركات الفرعية التابعة لها، لا سيما في مجال الوحدات الإنشائية.

يشار إلى أن «دريك آند سكل إنترناشيونال» أنهت عام ‬2012، بمستوى قياسي من المشروعات قيد التنفيذ التي بلغت قيمتها ‬9.1 مليار درهم في ‬31 ديسمبر/كانون الأول ‬2012. وتستعد الشركة لتحقيق نمو مطرد خلال العام الجاري بالتزامن مع فوزها بعقود بقيمة ‬1.1 مليار درهم في السعودية وقطر وأبوظبي، منذ بداية عام ‬2013 إلى الآن.