تأسيس 4 شركات كهرباء في الكويت.. و50% من أسهمها للمواطنين

نقلت صحيفة كويتية عن مصدر مطلع قوله، إن مجلس الوزراء الكويتي أحال إلى مجلس الأمة مشاريع قوانين خاصة بإنشاء وتأسيس 4 شركات متخصصة بتشغيل وصيانة وتوليد الطاقة الكهربائية وتحلية المياه، وهي المشاريع التي أقرها بمداولة أولى في اجتماع سابق له.

وذكر المصدر الذي تحدث لصحيفة "الأنباء" الكويتية، أن ذلك يأتي في إطار تنفيذ ما ورد في خطة التنمية، واتساقاً مع التوجهات الحكومية الرامية لذلك.

وقال المصدر إن الشركات المذكورة ستخصص 50% من رأسمالها كأسهم للمواطنين، و26% من الأسهم تطرح للبيع في مزايدة علنية.

وأضاف أن نسبة الـ24% المتبقية ستكون أسهماً للحكومة والجهات التابعة لها، على أن يكون للمواطن تسديد قيمة هذا الاكتتاب من دون زيادة فوق سعر السهم.

وأوضح أن الحكومة ستشترط على الشركات توظيف كويتيين فيها بنسبة لا تقل عن 70% من العاملين، بالإضافة إلى تدريبهم.