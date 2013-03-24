أرابتك توقع عقداً بـ136 مليون دولار لبناء أبراج في القاهرة

أعلنت "أرابتك" القابضة الإماراتية عن توقيعها عقداً بقيمة 500 مليون درهم مع شركة مصرية محلية لبناء أبراج النيل، بما يعادل 136 مليون دولار.

ويتألف المشروع بحسب بيان تلقت "العربية نت" نسخة منه، من مبنيين مؤلّفين من 23 طابقاً، وسيضمّان فندق الهيلتون وشققاً فاخرة في منطقة المعادي بالعاصمة المصرية القاهرة.

وكانت "أرابتك" قد فازت بعقد تنفيذ هذا المشروع في شهر يوليو/تموز الماضي مع شركة محلية. وقال الرئيس التنفيذي لأرابتك، حسن اسميك: "يسرنا العمل بمشروع أبراج النيل المرموق".

وأضاف: "يدخل قطاع الإنشاءات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مرحلة جديدة من النمو، ومن المتوقع لها أن تستمر خلال السنوات السبع إلى العشر المقبلة، وقد وضعت "أرابتك" خطة نمو دينامية لتوسّع أعمالها في قطاعات وأسواق جديدة".