أمر ملكي يسند تنفيذ مدينة جازان الاقتصادية إلى "أرامكو"

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود أمراً لوزارة البترول والثروة المعدنية بتعميد شركة "أرامكو" السعودية، التي تقوم حالياً بتنفيذ مشروع مصفاة جازان ومحطة التوليد الكهربائي لمدينة جازان الاقتصادية، بتنفيذ أعمال البُنية التحتية التي تحتاجها مدينة جازان الاقتصادية في المرحلة الأولى، حرصاً على تحقيق خطة التنمية في المنطقة، بحسب وكالة الأنباء السعودية.

وأكد وزير البترول والثروة المعدنية المهندس علي بن إبراهيم النعيمي، أن الأمر السامي سيدفع بعجلة العمل في مشروع مدينة جازان الاقتصادية إلى تحقيق الأهداف المرجوة.

وأفاد النعيمي بأن "أرامكو" السعودية تعدّ المستثمر الأكبر في مدينة جازان الاقتصادية، إذ إنها تعمل حالياً على إنشاء مصفاة لتكرير المنتجات البترولية، التي تمثل العصب الرئيس لمشروع المدينة الاقتصادية في جازان, مؤكداً أن "أرامكو" السعودية ستشرع حالاً في وضع الخطة اللازمة للمباشرة في أعمال الإنشاءات وإنجاز الأعمال التي أوكلت إليها، إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين.

وكشف النعيمي عن أن الوزارة تعمل على إنشاء وتطوير صناعات وخدمات مرتبطة بالبترول والطاقة وقطاع التعدين في مدينة جازان الاقتصادية, مثل مشروع إنتاج معدن التيتانيوم, ومشروع إنتاج معدن السيليكا, ومشروع إنتاج السيليكون، وتعكف الوزارة كذلك وأرامكو السعودية على دراسة تطوير مشروع لبناء السفن والخدمات المساندة لها في تلك المدينة.

وتبلغ مساحة مدينة جازان الاقتصادية 102 مليون متر مربع، وتستهدف الصناعات الثقيلة والبتروكيماويات والإمدادات الحيوية للطاقة والصناعات المعدنية والصناعات التحويلية وصناعة السفن واستثمار الثروات المعدنية والزراعية والحيوانية.