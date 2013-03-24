البراك: "الكهرباء السعودية" تستثمر 50 مليار ريال سنوياً

أكد الرئيس التنفيذي لشركة الكهرباء السعودية علي البراك، أن معدلات استهلاك الكهرباء في المملكة تنمو بشكل مستمر، وأن شركة الكهرباء تواجه نمواً كبيراً في الطلب على مدار السنوات الخمس الماضية.

وتوقع في مقابلة مع "قناة العربية" أن يتضاعف إنتاج الكهرباء خلال العشر سنوات القادمة، وأن الشركة تسعى لإضافة ما يقارب 4 آلاف ميغاواط سنوياً.

وطالب علي البراك الأفراد والمؤسسات بالترشيد في استعمال الطاقة ومحاولة الهدر في استخدام الكهرباء.

وأكد أن الشركة تنفق بحدود 40 إلى 50 مليار ريال سنوياً استثمارات لإقامة الـ 4 آلاف ميغاواط وشبكات النقل والتوزيع المتعلقة بشبكات الكهرباء ولتلبي الزيادة السنوية في الطلب على الكهرباء بالسعودية.

ويرى البراك أن القطاع الخاص أدى دوراً جيداً في أكثر من 4 مشاريع لإنتاج الكهرباء ولتساند شبكة الكهرباء السعودية، والتي من بينها محطة رابغ لإنتاج 800 ميغاواط، مؤكداً أن لدى الشركة 30% من نمو الطلب سيكون بمشاركة القطاع الخاص في المستقبل.

وأكد الرئيس التنفيذي لشركة الكهرباء السعودية أن الهدف من "يوم الأرض" هو نشر الوعي والاهتمام بالبيئة الطبيعية للأرض ومحاولة لفت الانتباه إلى ما يعرف بالاحتباس الحراري، والذي ينشأ بسبب حرق نسبة كبيرة من الوقود والذي يسبب المزيد من الغازات الساخنة في الهواء بسبب الاستهلاك الكبير للطاقة.

وأضاف البراك أن ما سيتم توفيره من الكهرباء خلال إطفاء الإضاءة لمدة ساعة كاملة في مساء اليوم رمزي وضئيل، لكن الهدف منه أن يكون له وقع إعلامي وتجاوب من قبل الأفراد والمؤسسات على المشاركة في هذا الحدث مساء اليوم.