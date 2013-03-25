شركات إماراتية تدعم محطات للطاقة النووية بمليار دولار

وقّعت شركات إماراتية عقوداً بمبلغ يصل إلى أكثر من 3.7 مليار درهم إماراتي (نحو مليار دولار) لدعم الإنشاءات النووية في موقع براكة، موقع إنشاء محطات الطاقة النووية السلمية لدولة الإمارات، وقد مُنحت هذه العقود من خلال التعاون المشترك بين مؤسسة الإمارات للطاقة النووية والشركة الكورية للطاقة الكهربائية “كيبكو” خلال الأعوام الثلاثة الماضية في إطار سعيهما إلى دعم الصناعة الوطنية.

وبحسب المهندس محمد إبراهيم الحمادي الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية، يبلغ عدد الشركات الإماراتية التي استفادت من البرنامج النووي الوطني حتى الآن نحو 180 شركة تعمل في مجالات مختلفة، كما سجلت مئات الشركات الأخرى لدى المؤسسة والشركة الكورية سعياً للحصول على فرص للتعاون في المستقبل، حيث من المقرر أن ينتهي العمل في البرنامج النووي عام 2020، وفقا لصحيفة "دار الخليج".

قال الحمادي في تصريح خاص نحن نعمل لتطوير برنامج نووي سلمي لإنتاج الكهرباء حسب أعلى المعايير العالمية، وهو ما يتطلب سلسلة توريد واسعة النطاق تدعم تركيزنا على التميز، وتمتلك الإمارات قاعدة كبيرة من الموردين ذوي الخبرة، حيث إن العديد منهم باتوا قادرين على تلبية أعلى معايير السلامة والجودة التي نتطلّبها، بفضل الخبرة المتراكمة لديهم من العمل في مجالي النفط والغاز”.

وأشار الحمادي إلى أن العقود التي حصلت عليها الشركات الإماراتية تشمل مختلف المجالات والخدمات، بما في ذلك الجرف البحري وتأمين الصلب والمعادن والأسلاك، وكل ما يتعلق بأنشطة مشاريع الإسكان وبناء الموقع، لافتاً إلى أن المؤسسة تسعى بعملها مع الشركات المحلية إلى الارتقاء بالأنظمة للحصول على شهادة الاعتماد من الجمعية الأمريكية للمهندسين الميكانيكيين، التي تؤكد مواكبة البرنامج النووي السلمي الإماراتي مع جميع المعايير الصارمة للسلامة التي وضعتها الجمعية.

وأضاف الحمادي: “لطالما كانت التنمية الصناعية عاملاً مهماً في قرار الإمارات بدعم الطاقة النووية السلمية، حيث إن هذه الصناعة الحديثة والتقنية العالية ستساعد في النمو الاقتصادي وتوفّر فرص عمل عديدة وتدعم التنمية في إمارة أبوظبي والإمارات على المدى البعيد، كما ستدعم شركات الأعمال الإماراتية الحالية، فالبرنامج النووي الإماراتي يسهّل تطوير سلسلة توريد محلية للطاقة النووية السلمية”.

ولفت الحمادي إلى أن فريق التطوير الصناعي المكون من المؤسسة والشركة الكورية “كيبكو”، يعمل مع الشركات الإماراتية لضمان تتبعها لأعلى معايير الجودة والمعايير التقنية للمشاركة في المناقصات، كما تعقد المؤسسة بالتعاون مع شركة “كيبكو” منتديات منتظمة للموردين لإبلاغ الشركات المحلية عن الفرص المستقبلية والخطوات المطلوبة للتسجيل في عملية المناقصات لمشاريع مفاعلات “براكة”.

يذكر أن مؤسسة الإمارات للطاقة النووية قد منحت عام 2009 عقد المقاول الرئيس في برنامج الإمارات للطاقة النووية السلمية، للشركة الكورية “كيبكو”، وهي تعد ثالث أكبر شركة للطاقة النووية في العالم، وشركة رائدة من حيث مستويات السلامة والكفاءة وفعالية المحطات النووية، وفقاً لتقييم الاتحاد الدولي لمشغلي الطاقة النووية، كما تحرز حالياً أعلى الدرجات على مؤشرات برنامج الأداء الذي يعتمده الاتحاد.