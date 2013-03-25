مجموعة "أم أس أل" الدولية تتصدر قطاع الاستشارات المؤسسية

تصدرت "مجموعة أم أس أل الدولية للعلاقات العامة" قائمة أفضل الشركات المختصة في مجال الاستشارات المؤسسية للعام 2012، في تقرير"هولمز" السنوي.

وبرهنت عن قدرات هائلة ومميزة ومبتكرة في كل من أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا.

واستطاعت "مجموعة أم أس أل"- التابعة "لمجموعة ببلسيز" الإعلانية والإعلامية العملاقة - من خلال شركاتها المتعددة "ببليسيز للاستشارات" في باريس و"جي كاي أل" في المنطقة الاسكندنافية، و"سيزوسكي" المختصة في التواصل الماليو"كابيتال أم أس أل" في المملكة المتحدة ومنطقة الشرق الأوسط، أن تقدم مجموعة كبيرة ومتنوعة من خدمات التواصل المؤسسي والتواصل المالي وإدارة شؤون المستثمرين وإدارة الشؤون العامة، وذلك حتى قبل استحواذ "مجموعة أم أس أل" على شركة "سي أن سي" الألمانية - التي تعد أفضل شركات التواصل الاستراتيجي في المنطقة - تحت مظلة "أم أس أل الدولية".

وتشمل نجاحات العام 2012، خمسة عشر حملة على مستوى الفكر القيادي وإدارة الشؤون العامة لمجلس الذهب العالمي، وإدارة السمعة والمخاطر لجوجل في ألمانيا وإيطاليا، بالإضافة إلى التخطيط الاستراتيجي وتنفيذ شركة "سي أن سي" التابعة للمجموعة حملات اكتتاب شركتين صينيتين وبيع لوفتنزا شركة "بريتش ميدلاند إنترناشيونال - بي أم آي" للخطوط الجوية البريطانية.

وتتركز نشاطات "مجموعة أم أس أل" الدولية حول العالم من خلال مكاتب منتشرة لها في العديد من المراكز والمدن المالية من ضمنها دول منطقة الشرق الأوسط.

وتجدر الإشارة إلى أن "مجموعة أم أس أل" في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا هي من شركات العلاقات العامة الرائدة والأسرع نمواً في المنطقة، وهي توفر لعملائها من كافة القطاعات خدمات تواصل متكاملة كالتواصل المؤسسي الاستراتيجي والتواصل الداخلي والخارجي وتنظيم الفعاليات والإعلام الرقمي، إضافة إلى تخصصها وتميزها وخبرتها في إدارة التواصل المالي وشؤون المستثمرين لكبرى الشركات المساهمة في منطقة الشرق الأوسط.



