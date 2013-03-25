"الاتصالات السعودية" تعين الصقير عضواً منتدباً

وافق مجلس إدارة شركة الاتصالات السعودية، أمس الأحد على تعيين المهندس عبدالعزيز بن عبدالله الصقير عضواً منتدباً للشركة، إضافة إلى رئاسته لمجلس الإدارة اعتباراً من بعد غد الأربعاء، وذلك لحين تعيين رئيس تنفيذي جديد للشركة.

وبحسب بيان للشركة على موقع سوق الأسهم السعودية، فقد وافق مجلس الإدارة على سريان استقالة الرئيس التنفيذي للمجموعة الدكتور خالد بن عبد العزيز الغنيم اعتباراً من نهاية دوام يوم الأربعاء الموافق 27/3/2013.

والمهندس عبدالعزيز الصقير حاصل على شهادة الماجستير في الهندسة الكهربائية من جامعة كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية، وعمل سابقاً رئيساً تنفيذياً لشركة الإلكترونيات المتقدمة، والشركة السعودية للكهرباء، وشركة تطوير التعليم القابضة بالإضافة إلى رئاسته وعضويته في عدد من مجالس الإدارة لعدد من الشركات.