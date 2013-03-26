دبي.. السجن 15 عاماً للرئيس التنفيذي السابق لشركة ديار

قضت محكمة الجنايات في دبي بتغريم المدانين في قضية إرساء مناقصة لمصلحة شركة "ثيرمو" 28.5 مليون درهم، ورد قيمة المبلغ ذاتها، فيما عاقبت الرئيس التنفيذي السابق لشركة ديار العقارية، الأميركي زاك شاهين، بالسجن 15 عاماً.

وبحسب صحيفة الامارات اليوم، فقد قضت الهيئة القضائية، التي انعقدت أمس برئاسة القاضي علي عطية، وعضوية القاضيين بدر عيسى ووجدي المنياوي، بمعاقبة ثلاثة متهمين آخرين في القضية، هم المدير العام السابق لشركة ثيرمو (أ.س)، بريطاني، ومدير المشروعات في الشركة ذاتها (ف.ل)، كندي، إضافة إلى مدير الشركة التكنولوجية (خ.م)، أرجنتيني بالسجن 10 سنوات.

كما قضت بتغريم (ف.ل) 500 ألف درهم، إضافة إلى رد قيمة المبلغ ذاتها.

وبرأت المحكمة المتهمين من تهمة الإضرار بشركة ديار.

ووفقاً للائحة الاتهام الجديدة، فإن النيابة العامة وجهت إلى الرئيس التنفيذي تهمة الإضرار عمداً بمصلحة شركة ديار، عن طريق إرساء مناقصة لشركة ثيرمو، ما حمل ديار مبالغ مالية زائدة، وصلت إلى 30 مليون درهم.

وقالت النيابة العامة، إن شاهين ومدير المشروعات في شركة ثيرمو ومدير الشركة التكنولوجية استولوا على أموال بغير وجه حق، فكان نصيب الرئيس التنفيذي للشركة 20 مليون درهم، فيما حصل الباقون على 10 ملايين درهم.

وأكدت النيابة أن مدير عام شركة ثيرمو استغل وظيفته، واستولى بغير حق على 500 ألف درهم تعود للشركة نفسها، وأن مدير المشروعات استولى على المبلغ نفسه من الشركة.

وكان الرئيس التنفيذي للشركة قد أنكر، أمام الهيئة القضائية، تهمة الإضرار بمصلحة "ديار"، وإرساء مناقصات لشركة ثيرمو، فيما أنكر مدير شركة التكنولوجية الاشتراك في الجريمة، وتزوير فواتير وهمية.

