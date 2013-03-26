3 مليارات درهم مبيعات معرض "أبوظبي للطيران الخاص"

أعلنت شركة أبوظبي للمطارات عن تجاوز إجمالي المبيعات المسجلة خلال الدورة الثانية من "معرض أبوظبي للطيران الخاص"، الذي اختتمت فعالياته أخيراً في مطار البطين للطيران الخاص، 3 مليارات درهم.

ووفقا لصحيفة الإمارات اليوم، أفاد بيان صدر أمس أنه تم التوقيع على عدد من الصفقات الضخمة ومجموعة من مذكرات التفاهم، فيما استقطب المعرض نحو ‬13 ألف زائر و‬160 شركة عارضة من الدولة والمنطقة والعالم.

وأضاف أن المعرض الذي استمر على مدى ثلاثة أيام، شهد الإعلان عن توقيع عدد من العقود المهمة، شملت توقيع عقد لمدة 7 سنوات بين شركة أبوظبي للمطارات، وشركة غلوبال أيرواسبيس لوجيستكس (جال) لتوفير خدمات الملاحة الجوية المدنية في المطارات الخمسة التابعة لشركة أبوظبي للمطارات في أبوظبي بدايةً من الأول من مايو المقبل، وتوقيع مذكرة تفاهم بين شركة أبوظبي للمطارات وشركة رويال جت العاملة في قطاع الطيران الخاص الفاخر، ومقرها أبوظبي، لتوسيع نطاق عمليات رويال جت في مطار البطين للطيران الخاص.

وشكل المعرض فرصة لعدد كبير من أبرز الشركات العالمية العارضة للتواصل مع فئات مختلفة من الزوار والإعلان عن أحدث المنتجات والابتكارات والمشروعات، إذ ضمت قائمة أبرز العقود والاتفاقات الموقعة في المعرض، عقد شركة جال مع شركة فلايت سيفتي انترناشيونال، وعقد شركة إس بي أي وشركة برايفيت اير.

وأكد البيان أن عدداً كبيراً من العارضين أبدوا رغبة في المشاركة مجدداً خلال الدورة المقبلة، إذ أعاد ‬70% من العارضين التسجيل للمشاركة في معرض أبوظبي للطيران الخاص ‬2014.

كما استقبلت شركة أبوظبي للمطارات خلال فترة انعقاد المعرض المئات من طلبة الجامعات والكليات في أبوظبي، لتعريفهم بأحدث مستجدات قطاع الطيران، وما يحمله من مجالات وفرص واعدة للشباب في المستقبل.

وقال رئيس اللجنة المنظمة لـ"معرض أبوظبي للطيران الخاص" والمدير العام لـ"مطار البطين للطيران الخاص"، يوسف حسن الحمادي، إن جميع المؤشرات المسجلة خلال فترة انعقاد المعرض، والإقبال الكبير للعارضين للمشاركة في الدورة المقبلة، والأعداد الكبيرة من الزوار والمشاركين، وإجمالي حجم المبيعات الضخم، أكدت أن معرض أبوظبي للطيران الخاص أصبح يتمتع حالياً بمكانة مرموقة في قائمة فعاليات ومعارض الطـــيران في المنطقة.

وأضاف "نتطلع في مطار البطين للطيران الخاص، لاستضافة دورة أكثر تميزاً ونجاحاً في العام المقبل، ومواصلة منح جميع المعنيين والمهتمين بقطاع الطيران الخاص في المنطقة فرصة فريدة ومتكاملة للاطلاع على أحدث التقنيات والحلول والابتكارات التي تشهدها صناعة الطيران، وتزويد أبرز شركات وقادة قطاع الطيران العالمي بفرص مميزة لدعم ازدهار أعمالهم في المنطقة ولقاء شركاء وعملاء جدد".

