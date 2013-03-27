50 طائرة جديدة لأسطول "الكويتية" خلال 5 سنوات

أقر مجلس الوزراء الكويتي في اجتماعه الأسبوعي أمس برئاسة الشيخ جابر المبارك رأسمال شركة الخطوط الجوية الكويتية بـ250 مليون دينار(850 مليون دولار)، ووفقا لصحيفة القبس الكويتية، قالت مصادر وزارية إن رئيس الوزراء شدد خلال اللقاء على ضرورة تعزيز "الناقل الوطني" بالميزانية التي تمكنه من استعادة دوره بين خطوط الطيران العالمية، وأشار أيضاً إلى أهمية الحرص على أن تكون سلامة المواطنين في طليعة الأولويات "ولا مجال للمغامرة بأرواح الناس".

وأشاد الشيخ جابر المبارك بالكوادر الوطنية المؤهلة على إعادة الخطوط الكويتية إلى مصاف الطيران العالمي.

وقالت المصادر إن الكويت تسعى أولاً إلى استئجار طائرات جديدة، ولكن الأسطول الوطني لن يكون جاهزاً قبل 5 سنوات وهو بمعدل مبدئي 50 طائرة تقريباً، ولكن نظراً لتزايد الطلب على شركات صناعة الطيران، فإن الأسطول لن يكون جاهزاً قبل هذه الفترة.

