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أرباح الشركات الصينية تقفز 2.17% في يناير وفبراير

المصدر: بكين - رويترز
الشركات الصينية حققت أرباحاً جيدة في شهرين
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قال المكتب الوطني للإحصاء "اتاليوم" إن الشركات الصناعية في الصين حققت أرباحاً إجمالية بلغت 2.709 مليار يوان (13.114 مليار دولار) في شهري يناير وفبراير بزيادة قدرها 2.17% عن الفترة نفسها من العام الماضي.

وفي 2012 زاد إجمالي أرباح الشركات الصناعية الصينية 3.5% عن العام السابق، في حين قفزت الأرباح في ديسمبر 3.17% مقارنة مع مستواها قبل عام.

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