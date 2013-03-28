أرباح الشركات الصينية تقفز 2.17% في يناير وفبراير

قال المكتب الوطني للإحصاء "اتاليوم" إن الشركات الصناعية في الصين حققت أرباحاً إجمالية بلغت 2.709 مليار يوان (13.114 مليار دولار) في شهري يناير وفبراير بزيادة قدرها 2.17% عن الفترة نفسها من العام الماضي.



وفي 2012 زاد إجمالي أرباح الشركات الصناعية الصينية 3.5% عن العام السابق، في حين قفزت الأرباح في ديسمبر 3.17% مقارنة مع مستواها قبل عام.



