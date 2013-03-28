مصر.. تنفيذ صفقة بيع "الأهلى سوسيتيه" بـ2.5 مليار دولار

أعلنت إدارة البورصة المصرية عن تنفيذ عرض شراء بنك "قطر الوطني" لأسهم البنك "الأهلي سوسيتيه جنرال - مصر" لعدد 430.782 مليون سهم بسعر 38.65 جنيه للسهم وبقيمة إجمالية تبلغ حوالي 16.649 مليار جنيه. (2.45 مليار دولار).



وكانت إدارة البورصة قد قررت أمس فتح سوق العمليات الخاصة ابتداءً من الساعة الثانية عشرة والنصف من ظهر اليوم حتى الساعة الرابعة والنصف مساءً وذلك للسماح للراغبين في العدول عن القرار بيع أسهم "سوسيتيه جنرال" حتى يتمكنوا من اتخاذ القرار الاستثماري في ضوء ما ورد من مصلحة الضرائب.



وقررت لجنة المؤشرات بالبورصة المصرية استبعاد سهم "البنك الأهلي سوسيتيه جنرال" من مؤشرات السوق وذلك على خلفية قيام بنك قطر الوطني بتقديم عرض شراء عدد ٤٤٣ مليوناً و٥٣٥ ألفاً و٩٠٢ سهم تمثل نسبة ١٠٠% من أسهم البنك الأهلي" بسعر 38 جنيهاً للسهم الواحد، وبلغ إجمالي الكمية المعروضة للبيع استجابة لعرض الشراء ٤٣٠ مليوناً و٧٨٢ ألفاً و٤٢١ سهماً، وهو ما يمثل حوالي 97.1% من أسهم البنك.



وطبقاً لمنهجيات مؤشرات البورصة المصرية فقد استقر رأي لجنة المؤشرات على استبعاد ورقة البنك الأهلي سوسيتيه جنرال من مؤشرات البورصة نتيجة فقدانها أحد شروط الاستمرار في تلك المؤشرات، وعليه تشهد المؤشرات عدة تغييرات.

وقررت إدارة البورصة إدراج سهم شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير في مؤشر "EGX 30" بدلاً من ورقة البنك الأهلي سوسيتيه جنرال، مع استبعاد سهم البنك من مؤشر قطاع البنوك، اعتباراً من جلسة يوم الأحد الموافق ٧ أبريل ٢٠١٣.