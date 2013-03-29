13 مليار ريال للاستثمار في صكوك "الكهرباء" السعودية

كشف الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء المهندس علي البراك عن قيمة المبلغ الذي تقدم به المستثمرون في الصكوك الدولية والذي يقدر بـ13 مليار دولار، لجميع المتقدمين الراغبين بالاستثمار في الشركة، فيما القيمة الفعلية المطلوبة لتلك الصكوك هي مليارا دولار فقط؛ وأكد البراك أنه تم إرجاع الـ 11 مليارا المتبقية لأصحابها.

وعن سبب اختيار السوق الدولية لهذه الصكوك بين البراك أن رغبة المستثمر الأجنبي في البحث عن استثمارات لفترات طويلة بخلاف المستثمر المحلي، الذي يرغب في استرداد ماله خلال مدة وجيزة، وهو ما قد يتعارض مع سياسات شركة الكهرباء، نظرا لطول مدد مشاريعها، من20 إلى 25 سنة، بحسب صحيفة عكاظ.

ولفت البراك إلى أن من شروط الاستثمار في الشركة، عدم مطالبة المستثمر باستعادة قيمة صكه قبل مرور عشر سنوات، الأمر الذي ينعكس بشكل إيجابي على الشركة؛ لبعدها عن الاقتراض من البنوك، مضيفا: «الشركة تعتبر إصدار الصكوك أحد وسائل تمويل المشاريع الرأسمالية، وتنوع مصادر التمويل ومقابلة التوسع الإسكاني والمدن الحكومية والمطارات جعل الشركة تبحث عن مستثمر معها، شريطة أن يكون لفترات طويلة، نظرا لأهمية المشاريع الحالية».

من جهته، ألمح الاستشاري في مجال الطاقة وعضو مجلس الشورى السابق الدكتور بكر بن حمزة خشيم إلى أهمية هذه الخطوة، موضحاً أن معظم الشركات الكبرى تنشئ هذه الصكوك لاستقطاب رؤوس الأموال بشكل استثماري وتعتمد عليها.

ووصف خشيم المبلغ المطروح في استثمار الصكوك والبالغ (ملياري دولار) بالزهيد، الذي لا يذكر، لقلته مقارنة بحجم شركة مشغلة مثل الكهرباء، مبدياً تفاعله الكبير مع هذه الخطوة لعدم إمكانية انسحاب المستثمرين إلا بعد انتهاء الفترة المتفق عليها، والتي لن تقل عن عشر سنوات؛ لوجود شروط وجزاءات لمن أراد الانسحاب، وكذلك هذا البيع أجل لشركة الكهرباء، ولها الحق في الاستغناء عنه وقت ما تريد.