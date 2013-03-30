قطريون يعرضون شراء سلسلة متاجر "برانتامب" الفرنسية

كشفت وثائق رسمية أن مستثمرين قطريين يريدون شراء 100 في المائة من سلسلة متاجر برانتامب "Printemps" الفرنسية.

وكانت متاجر برانتامب هدفا لعرض استحواذ مشترك من جانب رجل الأعمال الإيطالي موريتسيو بورليتي ومستثمرين قطريين، وكانت أيضا محط أنظار منافستها الفرنسية جاليري لافاييت.

وأظهرت الوثائق الرسمية أنه من خلال شركة ديفاين انفستمنتس ومقرها لوكسمبورج يعرض مستثمرون قطريون شراء حصة مجموعة بورليتي البالغة 30 في المائة في برانتامب وكذلك الحصة القابضة البالغة 70 في المائة والمملوكة لوحدة الاستثمار العقاري (آر.آر.إي.إي.إف) التابعة لمصرف دويتش بنك.

وحينما قالت بورليتي الشهر الماضي إنها تجري محادثات حصرية للاستحواذ على برانتامب بالاشتراك مع مستثمرين قطريين قالت إنها لا تريد بيع حصتها في سلسلة متاجر التجزئة.

وكانت بورليتي ووحدة الاستثمار العقاري (آر.آر.إي.إي.إف) اشترتا برانتامب في عام 2006 من مجموعة بي.بي.آر الفرنسية للسلع الفاخرة مقابل 1.4 مليار دولار.

وتملك برانتامب الآن 16 متجرا ويعمل لديها قرابة 4000 موظف، وقفزت إيراداتها في 2011-2012 بنسبة 13 في المائة إلى 1.45 مليار يورو.

وقال مصدر قريب من المحادثات ان وحدة الاستثمار العقاري (آر.آر.إي.إي.إف) ومجموعة بورليتي تجريان محادثات حصرية لبيع برانتامب لمستثمرين قطريين مقابل 2.57 مليار دولار.

ويتضمن عرض ديفاين للاستحواذ على برانتامب عقد إدارة لمدة سبع سنوات مع مجموعة بورليتي مانجمنت. وتظهر الوثائق ان العقد يتضمن تقديم المشورة في الأمور الإستراتيجية والمتصلة بالعمليات فيما يتعلق بتنفيذ خطة العمل.

ولم تتكشف تفاصيل العقد ولكن المصادر القريبة من الأمر قالت إن رسوم الإدارة لمجموعة بورليتي مانجمنت ستعادل واحدا في المائة من إيرادات برانتامب، وزيادة على ذلك، ستحصل على مكافأة أداء تبعا لمعدل نمو مبيعات سلسلة المتاجر.

وينص العقد أيضا على ان فريق الإدارة الحالي سيبقى وان الموظفين سيبقون، ومن المتوقع اتمام الصفقة بحلول فصل الصيف.