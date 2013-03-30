" بي بي" تستثمر 500 مليون دولار لتطوير حقل نفط في بحر الشمال

أعلنت شركة بريتش بتروليم "بي بي" البريطانية العملاقة للنفط، أمس الأول، عن خطط لاستثمار أكثر من 500 مليون دولار، لإجراء مزيد من التطوير على حقل كبير للنفط في بحر الشمال.

وتنص الخطة التي تستمر مدة عامين على حفر "بي بي" وشركائها شل وشيفرون وكونوكوفيليبس خمس آبار في حقل كلير، الذي تبلغ مساحته 220 كيلومتراً مربعاً. وإذا ما جاءت النتائج إيجابية من تلك الآبار الأولى، يمكن أن تحفر الشركات العملاقة للنفط ما يصل إلى 12 بئراً في المجمل.

وقال المدير الإقليمي لبي بي، تريفور جارليك، إن "ذلك مرحلة فارقة كبيرة والتزام كبير آخر لغرب شيتلاند من جانب (بي بي) وشركائها”. وأضاف أن "برنامج التقييم إذا ما نجح يمكن أن يمهد الطريق أمام مرحلة ثالثة من التطوير في حقل كلير، وهذا أصبح الآن إمكانية حقيقية".

كان قد تم اكتشاف النفط في البداية بحقل كلير في عام1977، لكنْ لم تبدأ المرحلة الأولى من الإنتاج إلا في عام 2005. وأعلنت "بي بي" عن خطط للمرحلة الثانية من التطوير في عام 2011، ومن المقرر أن يبدأ إنتاجها عام 2016.

