أرباح "أجيليتي" الكويتية تقفز 179% بالربع الرابع من 2012

أعلنت شركة أجيليتي الكويتية النتائج المالية للربع الرابع من 2012، محققة صافي أرباح بقيمة 9.6 مليون دينار، بواقع 9.71 فلس للسهم الواحد بزيادة قدرها 179 في المئة و181 في المئة على التوالي، مقارنة بالربع الرابع من عام 2011، مشيرة إلى أن إيرادات الربع الرابع بلغت 383.7 مليون دينار بزيادة 9 في المئة مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

وقالت الشركة إن صافي الارباح بلغ 34.3 مليون دينار أو 34.42 فلس للسهم الواحد عن عام 2012، أي بزيادة بلغت 27 في المئة و28 في المئة بحسب الترتيب مقارنة بعام 2011، فيما شهدت الإيرادات زيادة 7 في المئة لتصل إلى 1.4 مليار دينار.

وأشارت "أجيليتي" إلى أن مجلس إدارتها أوصى بتوزيع أرباح نقدية لعام 2012 بنسبة 30 في المئة، وأسهم منحة بنسة 5 في المئة، وإلى أنه ناقش سياسة التوزيعات النقدية للسنوات المقبلة.

وأوصى المجلس باعتماد سياسة توزيعات نقدية تستهدف الشركة بموجبها توزيع 30 فلسا كحد أدنى لكل سهم عن كل سنة مالية من السنوات الثلاثة المقبلة 2013، و2014 و2015.

وأوضح رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب للشركة طارق سلطان، أن أجيليتي عملت في السنوات الماضية على رسم رؤيتها المستقبلية وإعادة توجيه أعمالها، الأمر الذي تجني ثماره حالياً، لافتاً إلى أنها استمرت في العام 2012 في تحسين أرباحها وقامت باستثمارات استراتيجية في أعمالها، وحافظت على ميزانية صحية، منوهاً إلى أن هذا الأمر جيد في ضوء أن الاقتصاد العالمي مازال ضعيفاً.

وبلغت إيرادات الخدمات اللوجيستية العالمية المتكاملة القطاع الرئيسي في أجيليتي لهذا العام 1.18 مليار دينار أي بزيادة نسبتها 2.2 في المئة عن العام 2011، وشهدت الخدمات اللوجيستية العالمية المتكاملة تقدماً ملموساً في نتائجها العملية والمالية خلال عام 2012.

وجاء ذلك نتيجة التركيز الكامل على تحقيق الاستراتيجية الاساسية لهذا القطاع، والتي تنطوي على تعزيز تواجدها العالمي وموقعها الريادي في الاسواق الناشئة، إضافة إلى تنمية علاقتها مع عملائها الحاليين، والعمل على كسب عملاء جدد، مع التركيز على تطوير المسارات التجارية الاستراتيجية، والمحافظة على الانضباط المالي، وتحقيق المكاسب الإنتاجية من خلال التحول التكنولوجي.

وقال سلطان إن أعمال الخدمات اللوجيستية العالمية المتكاملة مرتبطة بالاقتصاد العالمي وأحجام التجارة والتي تبقى متقلبة، وإنه لذلك تنتهج أجيليتي سياسة التركيز على ما تستطيع التحكم فيه، خصوصاً أن هدفها هو تحقيق امكانات هذا القطاع الكاملة خلال ثلاث إلى خمس سنوات مقبلة، من خلال استمرارها في تحقيق استراتيجيتها الاساسية.

