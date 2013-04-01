توقعات بنتائج قوية للشركات السعودية عن الربع الأول

توقع الرئيس التنفيذي لشركة "الاستثمار كابيتال"، هشام أبوجامع، أن تحقق الشركات السعودية المدرجة في سوق الأسهم السعودية نتائج جيدة عن الربع الأول من العام الجاري.

وأوضح أن قطاع المصارف مرشح لتحقيق نمو جيد للأرباح، خاصة بعد إطفاء أغلب المخصصات والانتهاء منها، والبنوك الكبيرة على وجه الخصوص من المتوقع أن تحقق نمواً كبيراً في الأرباح ومنها "الراجحي" الذي نتوقع تحقيقه نحو ملياري ريال.

وأضاف أبوجامع في مقابلة مع "العربية"، أنه يتوقع أن تحقق "سامبا" نحو 1.1 مليار ريال، وكل من "الرياض" "الفرنسي" 750 مليوناً، فيما يتوقع أن يسجل "البريطاني" نحو 800 مليون ريال، مشيراً إلى أن التوقعات جميعها تشير إلى تحسن كبير للأرباح مقارنة بالربع الأخير من العام الماضي، ولكنها أقل من أرباح الربع المقابل من عام 2012.

وفي قطاع البتروكيماويات، أوضح أبوجامع أن أسعار منتجات البتروكيماويات شهدت ارتفاعاً ملحوظاً خلال الربع الأول، وهو ما سيكون له تأثير إيجابي على نتائج القطاع، ومن الممكن تحقيق أرباح قوية، ومن المتوقع أن تفوق أرباح "سابك" 7 مليارات ريال، ويمكن أن تصل إلى 7.2 مليار ريال، أما "سافكو" فالصورة غير واضحة لأنها تحدثت عن توقف للصيانة، ولكنها لم تعلن عن هذا التوقف، فإذا كان هذا التوقف في الربع الاول، فستنخفض الأرباح، أما في حالة عدم التوقف فستكون الأرباح بين 900 و1000 مليون ريال وهي أرباح جيدة بالنسبة للشركة. وهناك توقعات لأن تصل أرباح "ينسبا" إلى 560 مليون ريال نتيجة التوقف للصيانة خلال الربع الاول.

وفي قطاع "الاتصالات"، توقع أبوجامع استمرار أداء قوي لـ"موبايلي" مقارنة بـ"إس تي سي"، مشيراً إلى أن الأولى متخصصة أكثر في السوق السعودي وهي سوق مفتوحة وتستوعب الكثير من خطط هذه الشركات، ومن المتوقع أن تتخطى أرباح "موبايلي" نحو 1.3 مليار ريال خلال الربع الاول، أما "إس تي سي" فالعمليات الخارجية للشركة تؤثر سلبياً على أدائها، خاصة في آسيا والهند على وجه التحديد، ويمكن أن يحدث انخفاض كبير في الأرباح يؤثر على نتائج الشركة بشكل كامل".