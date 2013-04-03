أرباح "المتقدمة للبتروكيماويات" تقفز 107% إلى 118 مليون ريال

افتتحت "المتقدمة للبتروكيماويات" موسم نتائج الشركات السعودية، حيث قفزت أرباحها خلال الربع الأول من العام الحالي بنحو 107% مقارنة بمستواها قبل عام لتصل إلى 128 مليون ريال، وعزت الشركة نمو أرباحها إلى زيادة أسعار المنتج وكمية المبيعات.

وجاءت أرباح الشركة على استقرار مقارنة مع الربع الأخير من العام الماضي.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة "المتقدمة للبتروكيماويات" عبدالله القرعاوي في مقابلة مع "العربية": "إن الربع الأول شهد تحسناً عاماً في مستويات أسعار المنتجات البتروكيماوية، ولكنه لم يؤثر كثيراً في المقارنة مع الربع الأخير من العام الماضي، لأن المبيعات كانت أقل من نظيرتها في الربع الرابع، ولكن بشكل عام كانت الأسعار جيدة".

وكانت شركة "الراجحي" قد أوضحت الشهر الماضي أن العامل الأساسي لارتفاع الأسعار في قطاع البتروكيماويات خلال الربع الأول هو أعمال الصيانة، مرجحة انخفاضها خلال الأشهر القليلة المقبلة عند الانتهاء منها.

وأشار القرعاوي إلى أن معدلات الأسعار الحالية تشير إلى تراجع للأسعار خلال أبريل الجاري، وإن كانت تعتبر متماسكة عند مستويات جيدة حتى الآن، وخاصة في البروبلين.

وأكد رئيس "المتقدمة للبتروكيماويات" عدم حاجة الشركة حالياً لأي قروض جديدة، ولكنها تبحث عن فرص استثمارية مجدية، سواء داخل المملكة أو خارجها، لتساهم في تنويع مصادر الدخل وتعزز العائدات، وفي هذه الحالة قد تلجأ للحصول على قروض لتمويل هذه العمليات الاستثمارية.