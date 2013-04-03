"النصر للسيارات" تطور مصانعها لإنتاج سيارة مصرية

أعلن وزير الإنتاج الحربي في مصر، الفريق رضا حافظ، عن البدء في تشغيل أربعة مصانع تغذي شركة النصر للسيارات بالتوازي مع البدء في تطوير المصانع لإنتاج سيارة مصرية، وذلك بعد إعادة العمل بها ووقف قرار تصفيتها.

وأشار الوزير خلال المؤتمر الصحافي الذي عقدته لجنة التنمية البشرية بمجلس الشورى، إلى أن الشركة متوقفة منذ خمس سنوات، وصدر قرار بتصفيتها وتم تخفيض عدد العمالة بها من 4000 عامل إلى 234 عاملاً، وأنها مدانة بـ1.2 مليار جنيه، مشيراً إلى أنه تمت مخاطبة الشركة القابضة بتحمل تلك الديون، وفقاً لصحيفة "الأهرام" المصرية.

وقال وزير الإنتاج الحربي "في أثناء زيارتنا للشركة وجدنا أن الماكينات بالشركة بمستوى جيد وقادرة على الإنتاج، ولكن تحتاج إلى تحديث، وحزنت عندما شاهدت تلك الإمكانيات التي تم دفنها، وزاد حماسي لإعادة عمل الشركة، وتواصلت مع رئيس الوزراء ووافق على تلك الخطوة، وتبعها لقاء مع وزير الاستثمار منذ يومين لإجراء الخطوات لنقلها إلى وزارة الإنتاج الحربي، وهناك إجراءات قانونية نسير بها الآن، حيث هناك دراسات تتم لهذا الأمر".

وأضاف أنه تم إجراء دراسات جدوى مبدئية لعمل تلك الشركة، وسوف نستكملها خلال الفترة القادمة. وأكد الوزير أننا نملك الكوادر، سواء داخل وزارة الإنتاج الحربي، أو بمصر لإعادة الحياة لتلك الشركة، وهي ليست شركة لإنتاج السيارات فقط، ولكنها كذلك تقوم بتصنيع صناعات مغذية للسيارات.

وأوضح أن إعادة الشركة للحياة سوف تزيد نسبة الجزء المصري المصنع من السيارات، وسوف يضخ مئات الملايين لإعادة العمل للشركة، وهي تحتاج لتطوير الماكينات، وجلب ماكينات جديدة.