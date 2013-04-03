100 مليار دولار قيمة طائرات جديدة تتسلمها شركات عالمية 2013

تتسلم شركات طيران عالمية من الشركات المصنعة طائرات بقيمة تجاوزت 100 مليار دولار بنهاية العام الحالي، مما يوفر فرصاً لدخول مستثمرين جدد في قطاع الطائرات الكبيرة، وفقا لصحيفة الاتحاد.

وقال رون جلوفر العضو المنتدب الإقليمي في “بوينج كابيتال”، وحدة التمويل والتأجير التابعة لبوينج إن منطقة الشرق الأوسط تشهد زيادة واضحة في استثمارات رأس المال في طائرات بوينج التجارية من جانب شركات الطيران والمؤسسات المالية في المنطقة.

وأضاف أن شركات الطيران في المنطقة استفادت العام الماضي من حوالي 4 مليارات دولار لتمويل منتجات بوينج الجديدة من مصادر إقليمية، ويعادل هذا الرقم ضعف ما كان عليه في عام 2011.

وقالت بوينج في بيان صحفي، إن معدل الطائرات التجارية المتوقع تسليمها خلال عام 2013 سيولد اهتماماً قوياً بين أوساط الممولين في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا وآسيا الوسطى.

ونظمت بوينج مؤتمرها الإقليمي الأخير مع مجموعة من ممولي قطاع إنتاج الطائرات، وحضر الحدث في اسطنبول أكثر من 35 جهة ممولة تمثل المصارف التجارية الإقليمية، وشركات الاستثمار والتأجير، إضافة إلى عملاء بوينج من شركات الطيران واستمر أسبوع كامل.

وأضاف رون جلوفر “في ظل استمرار ارتفاع معدلات الإنتاج لتلبية الطلب على توفير سوق حقيقية للسفر الجوي، يعتبر هذا الوقت الأمثل لدخول قطاع الطيران وجني المكاسب المالية، لافتا إلى أن المؤتمر، وفي دورته الإقليمية السنوية الثامنة في مدينة اسطنبول التركية، شكل بديلاً مناسباً للممولين عوضاً عن السفر إلى الولايات المتحدة حيث يقام هذا الحدث عادة.

وتوقعت بوينج في أحدث تقاريرها استمرار نمو قطاع الطيران في الشرق الأوسط على مدار الأعوام العشرين القادمة. وقدّرت في توقعاتها عام 2012 وصول قيمة سوق الشرق الأوسط إلى 470 مليار دولار خلال العقدين المقبلين، والذي يرجح الحاجة إلى 2370 طائرة تجارية.