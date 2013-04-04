تطبيق في "أبل ستور" لا يقبل إلا الأثرياء والمشاهير

لم يكن أحد يتوقع أن تبلغ قيمة برنامج ضمن تطبيقات "متجر أبل" ألف دولار أميركي، ويستهدف طبقة معينة فقط، بل إنه بحسب المتابعين، فإن برنامج "iVIP Black" وضع لأصحاب الدخل المرتفع أو الأثرياء ويبلغ سعره 999.99 دولار أي ما يعادل 3751 ريالا سعوديا.

وبحسب صحيفة الاقتصادية، فإنه بالرغم من أن ثمن التطبيق يفوق سعر جهاز الآيفون أساساً، فعليك إثبات أنك مليونير لشراء هذا التطبيق، إذ يُشترط أن يكون في حسابك على الايتونز مبلغ لا يقل عن 1.1823 مليون دولار، وبمجرد قبولك عضوا فيه ستكون مؤهلا للحصول على استشارة خاصة لتكتشف كيف يقوم iVIP Black بإدارة نمط حياة الأغنياء.

من جهة أخرى، أكد عماد القرني، مختص في التقنية، أن هذا التطبيق تم عمله خصيصا لرجال الأعمال وأصحاب النفوذ والمشاهير الذين تبلغ ثرواتهم ملايين الدولارات، موضحاً أن هذا التطبيق يغطي جميع جوانب الحياة الفاخرة، بما في ذلك الخدم والمسارح والمدربون والحراس الشخصيون والطائرات الخاصة والحراس والمصمم، وغير ذلك من الخدمات الفارهة.

وأشار القرني إلى أن أعضاء التطبيق iVIP Black يمكنهم الحصول على كل ما يمكن أن تتوقعه وأكثر، بما في ذلك معاملتهم معاملة كبار الشخصيات في جميع أماكن شركاء التطبيق، والاستفادة من ميزات فريدة والأسعار الخاصة، والحصول على ترقيات مجانية في الفنادق الفخمة والاستفادة من أولوية الحجز في المطاعم المتميزة، وبحث كل وسائل الراحة والخدمات في مختلف الأماكن، وأولوية الدخول إلى المناسبات الفريدة، وحجز اليخوت والطائرات والجزر، وكل ذلك مباشرة من التطبيق المرتبطة بقواعد بيانات الشركاء، ويمكن تلقي الهدايا المفاجئة ودعوات لأمسيات iVIP الحصرية من خلال رسائل خاصة يستقبلها مستخدمو هذا التطبيق.

ويحمل مالكو التطبيق الأسود عضوية تجدد كل عام تتيح لهم الحصول على امتيازات عبر مجموعة من الشركاء، ويحتوي على وظائف داخلية تسمح للأعضاء لإدارة نمط حياتهم، بما في ذلك جدول زمني، قارئ RSS، والتحقق من صحة iVIP لدخول بعض الأماكن المعتمدة في التطبيق.

وتشترط الشركة من خلال متجر ''آبلأ'' أن يقدم مشتري التطبيق ما يثبت أن صافي دخلة يفوق المليون جنية إسترليني أي أكثر من مليون ونصف دولار سنويا.