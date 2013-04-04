"ميتسوبيشي" تستدعي 8000 سيارة في أميركا لعلاج 3 مشاكل

قالت الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة في الولايات المتحدة إن شركة ميتسوبيشي موتورز بصدد استدعاء 8263 سيارة أوتلاندر في الولايات المتحدة وبويرتوريكو بسبب 3 مشكلات تتعلق بمصابيح المكابح وعدادات الوقود وتغيير ناقل السرعة من وضع الثبات إلى وضع الحركة.

وقالت الإدارة في موقعها الإلكتروني إن السيارات أوتلاندر الرياضية طراز 2013 والمصنوعة في الفترة من 11 يونيو/حزيران حتى 11 سبتمبر/أيلول الماضي ربما توجد بها مصابيح مكابح إما تضيء بشكل متقطع أو بشكل متواصل حتى دون الضغط على المكابح.

وأضافت أن نفس السيارات أيضاً ربما تسمح للسائق بتغيير ناقل السرعة من وضع الثبات إلى الحركة دون الضغط على المكابح.

وأبلغت الشركة الادارة أن من بين تلك السيارات توجد 4539 سيارة في الولايات المتحدة وبويرتوريكو.

وقالت أيضاً إن عدادات الوقود في السيارات أوتلاندر الرياضية من طراز 2013 المصنوعة في الفترة من 11 يونيو 2012 إلى 11 ديسمبر 2012 ربما تسجل مستوى البنزين بشكل غير سليم.

وقالت الشركة إنها تتوقع وجود العيوب في 14 سيارة فقط من بين 3724 يتم استدعاؤها في الولايات المتحدة. وأبلغت الشركة الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة أنها ستخطر ملاك السيارات المعنية من أجل إصلاح تلك المشاكل.