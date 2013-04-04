6 آلاف وظيفة جاهزة للتوطين في أبوظبي وبرواتب "مغرية"

أكثر من 6 آلاف وظيفة في أبوظبي جاهزة ومعتمدة للتوطين، في جميع المجالات ولسد فراغ بعض الوظائف ، خصوصا في ظل خطة الحكومة "توطين" الوظائف.

ووفقاً لصحيفة الإمارات اليوم، فقد أعلن مجلس أبوظبي للتوطين عن توفيره نحو ‬3421 وظيفة للمواطنين بمختلف قطاعات سوق العمل الخاصة والحكومية وشبه الحكومية في أبوظبي، إضافة إلى نحو ‬2822 وظيفة في المنطقة الغربية بإجمالي ‬6243 وظيفة، وتوزعت الوظائف على معظم مجالات سوق العمل الخدمية والصناعية والتجارية والفنية وغيرها، ومختلف التخصصات والمؤهلات العلمية برواتب ومزايا وظيفية جيدة.

ووفقاً لبيانات أعلنها المجلس عبر موقعه الرسمي، فقد جاء على رأس الوظائف الشاغرة وظائف محررين صحافيين، ومصورين لمؤسسة حكومية، ومحاسبين، ومستشارين قانونيين، وأخصائيين في السلامة والصحة، ومشغلي حواسب آلية، وموظفين ومديرين لأقسام الدعم الفني في مجال النقل.

كما أعلنت جهات تعليمية حكومية عن حاجتها إلى شغل وظائف مختلفة في مستويات وظيفية عالية، من بينها مديرون لأقسام اللغة العربية وأقسام الصحة والسلامة وتقييم الطلاب، ومديرون لمجموعة مدارس نموذجية وإدارة المنشآت، ومحاسبون ومديرو برامج، ومديرون للإدارة المدرسية، وأقسام الرواتب وتوجيه الطلاب، ومدير للبنية التحتية والمنشآت ومحللون، وأخصائيون في تطوير المؤسسات، ومديرو أقسام أعضاء هيئة تدريس ومحررو لغة عربية، على أن يكون المتقدمون لهذه الوظائف من أصحاب الخبرات من ‬5 - ‬14 عاماً، برواتب تتجاوز ‬60 ألف درهم شهرياً لبعض الوظائف، إضافة إلى الامتيازات والحوافز الوظيفية الأخرى.

كما أعلنت جهة صحية حكومية عن حاجتها إلى توطين وظائف، من بينها موظفو موارد بشرية، ومساعدو محاسبين، ومحاسبو رواتب، وضباط مشتريات وإدارة موارد وباحثون قانونيون، وعلاقات موظفين.

وأعلنت جهات حكومية وشبه حكومية، وشركات نقل جوي ومطارات وبناء سفن، وشركات عقارية كبرى، ومعظم الجهات الحكومية المحلية في أبوظبي، وكذلك شركات متخصصة في مجالات النفط والتكرير وتوزيع البترول، وشركات إدارة معارض وجامعات خاصة وحكومية، ومصانع إنتاج أسمدة، ومصانع حديد وألومنيوم، وشركات مالية وبنوك، عن حاجتها إلى مواطنين لشغل وظائف تخصصية في كل المجالات التقنية والإدارية والضيافة.

كما أعلن المجلس عبر موقعه الرسمي عن جهات العمل الأكثر تميزاً في جهود التوطين في الفئة الذهبية، وهي: وزارة الصحة، والقيادة العامة للقوات المسلحة، ودائرة المالية في أبوظبي، فيما جاءت شركة "أدنوك"، والقيادة العامة لشرطة أبوظبي، و"طيران الإمارات" في الفئة الفضية.

