بيتك: مليارا دولار اكتتاب "رسملة" شركات المنطقة

قال تقرير أصدرته شركة "بيتك للأبحاث" التابعة لمجموعة بيت التمويل الكويتي (بيتك) إن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا شهدت ممارسات مشجعة للغاية فيما يتعلق بزيادة رأس المال في عام 2012، حيث بلغ إجمالي معاملات زيادة رأس المال ملياري دولار، بنسبة نمو %132.8 عن المبلغ المسجل في 2011.

وقد كانت مجموعة الطيار للسفر السعودية من بين أكبر معاملات زيادة رأس المال في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا العام الماضي حيث بلغ حجم الصفقة 364.5 مليون دولار، تلتها الخطوط السعودية للتموين بمبلغ 354 مليون دولار، ثم شركة إسمنت نجران بمبلغ 226.5 مليون دولار، ثم تأتي شركة ان ام سي هيلث كير من الإمارات بمبلغ 187.5 مليون دولار، ثم بنك نزوى العماني بمبلغ 158.4 مليون دولار. وجدير بالذكر أن مجموعة الطيار وشركة أسمنت نجران مدرجتان بالسوق المالية السعودية (تداول)، بينما شركة ان ام سي مدرجة في بورصة لندن وبنك نزوى في سوق مسقط للأوراق المالية. وشهد الدعم الكبير للاكتتاب العام في المنطقة زيادة جيدة في الاكتتاب.

وفي واقع الأمر، كان التسعير الجيد والأسس القوية بمثابة نقطة جذب للمستثمرين للدخول الى سوق الاكتتاب في الأسهم في المنطقة. وكنتيجة لهذين العاملين، أظهرت الشركات المدرجة حديثا في المنطقة أداءً جيداً جداً فيما يتعلق بأسعار الأسهم مع ارتفاع بعض منها فوق نسبة 300% منذ الادراج.



وسوف يمهد الأداء المشجع لأسعار أسهم الشركات المدرجة حديثاً في المنطقة الطريق أمام المزيد من الشركات لاجراء زيادة رأس المال عن طريق سوق الأسهم في عام 2013. ويعد النشاط المشجع للاكتتاب العام في المنطقة خلال عام 2012 بمثابة انعكاس لتحسن النظرة العامة لأسواق الأسهم في المنطقة، ويمكن مشاهدة ذلك من خلال التحسن الكبير في القيمة السوقية للأسهم.