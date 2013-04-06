"العمل": النطاق الأحمر مصير 340 ألف منشأة بلا سعودة

أكد المتحدث الرسمي لوزارة العمل السعودية، حطاب العنزي، أن الوزارة ألزمت المنشآت والمحلات التجارية الصغيرة التي تضم أقل من 9 عمال بتطبيق نظام السعودة، مشيراً في تصريحات لصحيفة الوطن السعودية، إلى أن مخالفة هذا النظام يعرض تلك المحال للدخول في النطاق الأحمر وإيقاع العقوبات عليها، ما ينتج عنه إيقاف وزارة العمل للمحل المخالف خدمات الوزارة كافة وحرمان المنشأة من الحوافز، بما في ذلك تجديد رخص العمل للعمالة بالمنشأة.

وأوضح العنزي أنه لم يتم حتى الآن حصر للمحلات المخالفة، مبينا أن هناك 340 ألف محل لا يوجد به أي عامل سعودي قبل شهر من تطبيق نظام سعودة المحال الصغيرة.

يأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة العمل بدء تطبيق القرار الوزاري الخاص بإدراج المنشآت الصغيرة، التي يبلغ عدد العمالة فيها 9 عمال فأقل؛ ضمن برنامج تحفيز المنشآت لتوطين الوظائف "نطاقات".

وذكر العنزي أن المنشأة تدخل ضمن النطاقين الأخضر والبلاتيني في حال انتهت رخص العمل الخاصة بالعمالة لدى تلك المنشأة وتصبح بذلك في النطاق الآمن.

ووفق القرار الوزاري، فإنه يتوجب على كل صاحب عمل في تلك المنشآت أن يلتزم بتوظيف سعودي واحد على الأقل؛ يكون مسجلاً في نظام التأمينات الاجتماعية وغير محسوب في نسبة التوطين لدى منشأة أخرى.

من جانبه، أكد مدير عام الإعلام التأميني المتحدث الرسمي لمؤسسة التأمينات ‏الاجتماعية عبدالله عبد الجبار إجراء المؤسسة زيارات دورية للمنشآت للتأكد من تطبيق النظام، وأنه يقع على عاتق المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية مهمة تطبيق النظام بشكل سليم؛ حيث أوجدت في كل مكتب من مكاتبها أجهزة للمتابعة فيها عدد من المفتشين المختصين.