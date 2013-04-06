مورغان تمنح إعمار تصنيفَ "قوي"

أعلنت مجموعة "جي بي مورغان" المصرفية العالمية عن منح شركة إعمار العقارية تصنيفَ "قويٍ"، كما حددت سعر سهمها المستهدف بـ 6.3 دراهم، وكان السهم قد أغلق بنهاية تداولات الخميس في سوق دبي المالي عند 5.35 درهم، على خلفية مشاريع دبي الجديدة.

وقالت المجموعة إن إعمار، ومنذ تقييمها السابق في يناير 2013، أطلقت مشروعين جديدين في وسط مدينة دبي يشملان 800 وحدة سكنية. وأضافت أنها تحافظ على النظرة الإيجابية بعيدة المدى، اعتقادا منها أن دخل إعمار المتكرر سيظل أمامه متسع قوي للنمو، في ضوء تعزيز دبي مكانتها كوجهة سياحية لمنطقة الشرق الأوسط، وفقا لصحيفة" البيان" الإماراتية.

وقد حظيت الإطلاقات العقارية الأخيرة في دبي مؤخرا بحفاوة بالغة في ضوء مواقع مشاريع إعمار الاستراتيجية، والصلابة القوية التي تتمتع بها علامتها التجارية.

وتوقع تقرير جي بي مورغان أن تواصل إعمار إضافة المزيد، ولكن بخطوات محسوبة، إلى جملة مشاريعها، كما توقع أن تزداد مساهمة ارتفاع عقار دبي في التطور العقاري الإجمالي.

وأضاف التقرير إن إعمار شهدت في 2012 استجابة مذهلة على إطلاق مشاريعها الجديدة في دبي. فخلال العام أطلقت 1000 وحدة محققة معدل إطلاق إلى البيع بنسبة 100%، كما شهد معدل الإطلاق إلى المبيعات في أسواقها الرئيسية تحسنا بنسبة 84 % مقابل 81 % في 2011.

وكان سوق دبي العقاري قد شهد تعافيا بدءا من النصف الثاني من عام 2011، حيث تحسنت أسعار العقارات في وسط مدينة دبي بنسبة تتراوح بين 15 و25% مدفوعة بصورة رئيسية بمشتري الدفعات النقدية، كما كان مدفوعا أكثر من قبل مشتري منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ودول مجلس التعاون خلال عام 2011 بسبب القلاقل السياسية في بلدان المنطقة.