خبراء: جمال مبارك وراء تأخر تنفيذ صفقة هيرمس وكيو إنفست

رغم مرور نحو 10 أشهر على توقيع عقد الشراكة بين المجموعة المالية هيرمس وشركة كيو إنفست القطرية إلا أن تنفيذ الصفقة لم يتم حتى الآن، كما لا توجد إجابة واضحة من الجهة الرقابية في مصر حول أسباب تعطيل الصفقة.

وقال خبراء لـ"العربية نت" إن علاقة جمال مبارك بشركة هيرمس قد تكون لها صلة بتأخر تنفيذ الصفقة، حيث توجد مخاوف من تنفيذ الصفقة في ظل القضايا التي تطارد نجل الرئيس السابق.

هيرمس أعلنت عن حصولها على موافقات الجهات الرقابية في البلدان المختلفة وفقاً للعقد المبرم مع "كيو إنفست"، وأنها تقدمت بالأوراق اللازمة إلى إدارة نقل الملكية بالبورصة المصرية للحصول على عدم ممانعة على تنفيذ صفقة الشراكة مع "كيو إنفست" طبقاً لمتطلبات البورصة، واستوفت ملاحظات الهيئة العامة للرقابة المالية، مشيرة الى أنها لازالت ننتظر الحصول على عدم ممانعة من الهيئة.

وتقول هيرميس إن تاريخ سقوط العقد المبرم مع كيو إنفست هو 12 شهراً من تاريخ توقيع العقد، علماً بأن الاتفاقية تم توقيعها فى 3 مايو 2012، وفى حالة عدم حصول المجموعة على عدم ممانعة الهيئة خلال الأيام القادمة فإنه سيصعب تنفيذ الصفقة.

وقالت هيرميس إن هذه الشراكة ستسفر عن ضخ مبلغ يتعدى 300 مليون دولار إلى الاقتصاد المصري في شكل استثمار مباشر.

هذا البيان وقبله تصريحات رئيس هيئة الرقابة المالية بأن أوراق صفقة هيرمس كيو إنفست غير مستوفاة حتى الآن يطرح الكثير من التساؤلات حول الصفقة، وهل علاقة جمال مبارك بالشركة وراء تعطيل الصفقة، خاصة أن الهيئة لم تفصح عن الاوراق غير المستوفاة علماً الهيئة كانت قد طلبت من الشركة إعادة جمعيتها العمومية لعرض مزيد من البيانات والمعلومات والتزمت بها الشركة ولم تعترض الهيئة على قرارات الجمعية الثانية .

رئيس شركة ثري واي لتداول الأوراق المالية رانيا يعقوب قالت لـ"العربية نت" إنه من الغريب أن تتأخر صفقة كل هذا الوقت، حيث اقتربنا على عام كامل منذ توقيع هيرمس وكيو انفست على اتفاقية الشراكة مرجحة أن يكون السبب قضية التلاعب في البورصة المتهم فيها الرئيسيان التنفيذيان بالشركة ياسر الملواني وحسن هيكل، إضافة الى نجلي الرئيس السابق علاء وجمال مبارك.

وأوضحت يعقوب أن جمال مبارك أيضاً مساهم في إحدى الشركات التابعة للمجموعة المالية هيرمس، وبالطبع هناك قضايا كثيرة حول مصادر ثروته قد تدفع الحكومة لتعطيل صفقة كيو انفست – هيرمس.

أما عيسى فتحي، نائب رئيس شعبة الأوراق المالية بالغرفة التجارية، فيرى أن الحكومة بكافة أجهزتها تتسم بالبطئ في اتخاذ أي قرار، مشيراً الى ان هيئة الرقابة المالية هي جزء من الجهاز الحكومي ولا شك أننا نلاحظ التردد الشديد في اتخاذ القرارات.

واستبعد فتحي في حديث لـ"العربية نت" أن تكون شراكة جمال مبارك في إحدى الشركات التابعة للمجموعة المالية هيرمس سبباً في تعطيل الصفقة لأن كيو انفست يدخل الشراكة ويعلم أن هناك مشاكل قانونية تطارد الرئيسيين التنفيذيين وبالتالي يمكن الرجوع على الشركة في تعويضات وغيره.

وتوقع أن تصدر موافقة الهيئة قريباً على صفقة هيرمس كيو انفست أو أن تفصح الهيئة رسمياً وبكل شفافية عن الاوراق غير المستوفاة.