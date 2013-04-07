معادن تطرح فرصاً استثمارية في قطاع الألمنيوم

طرحت شركة التعدين العربية السعودية "معادن" العديد من الفرص الاستثمارية في مجالات صناعات الألمنيوم التحويلية، وأصدرت كتيباً يشتمل على قائمة الفرص الاستثمارية المتاحة سيتم توزيعه على المستثمرين ومن لديهم الرغبة عن طريق الشركة وعن طريق الغرف التجارية والهيئة الملكية للجبيل وينبع وهيئة المدن الصناعية وكذلك برنامج التجمعات الصناعية وكذلك موقع الشركة الإلكتروني ليتسنى الاطلاع عليها في جميع مناطق المملكة وعلى جميع شرائح المستثمرين.

ويهدف الكتيب لتوعية المستثمرين بالفرص الصناعية في صناعات الالمنيوم التحويلية التي تشهد نمواً ملحوظاً في المنطقة خلال الفترة الأخيرة مثل صناعة رقائق الالمنيوم وسبائك الألمنيوم للتطبيقات المتخصصة وسحب الألمنيوم للأغراض الصناعية.



وجاءت هذه الخطوة في إطار استراتيجية معـادن وإدراكها للمسؤولية الاجتماعية التي تستهدف خدمة وتنمية المجتمع ودعم القطاع الخاص الصناعي وتوفير فرص استثمارية تدعم جهود نقل وتوطين الصناعة المحلية ويتم من خلالها إيجاد وظائف للشباب السعودي في القطاع الخاص.

وتعليقاً على التزام (معـادن) تجاه الصناعات التحويلية في المملكة قال المهندس خالد المديفر، الرئيس التنفيذي لشركة معادن : "قبل نهاية العام الماضي بدأ انتاج الالمنيوم لأول مرة في تاريخ المملكة وفي الوقت نفسه عملت معادن ولا زالت تعمل على دعم الجهود الرامية إلى تحفيز زيادة القيمة المضافة في المملكة العربية السعودية بما يضاعف الفرص والوظائف الصناعية للشباب السعودي في مجال صناعات الألمنيوم التحويلية".

