"صافولا" تشتري أسهماً في شركاتها التابعة بـ1.3 مليار ريال

شهدت سوق الأسهم السعودية أمس إعلان أول عملية استحواذ في العام الجاري 2013، وذلك بعد أن كشفت مجموعة صافولا عن صفقة استحواذها على الأسهم المملوكة لشركة المهيدب القابضة في شركات تابعة لمجموعة صافولا، في صفقة بلغت قيمتها الإجمالية، نحو 1.34 مليار ريال.

وقال الدكتور عبد الرؤوف مناع العضو المنتدب لمجموعة صافولا لصحيفة الاقتصادية، إن هذا التوجه يأتي ضمن استراتيجية الشركة في شراء حصص الأقلية الموجودة في الشركات الفرعية، وهناك توجه للتركيز على قطاعي الأغذية والتجزئة، لتكون "صافولا" شركة قابضة تملك الشركات الفرعية.

وأضاف مناع أن الملاك في الشركات الفرعية سيتم إصدار أسهم مخصصة لشركة المهيدب عوضا عن حصتهم في الشركات الفرعية، وسيتم ذلك عبر الجمعية العمومية ورفع رأس المال، مشيرا إلى مفاوضات لم تكتمل لشراء بقية الحصص في الشركات الفرعية، وسيتم الإعلان عنها في حينه.

ويأتي حديث مناع بعد أن كشفت مجموعة صافولا عن استحواذها على الأسهم والحصص المملوكة لشركة المهيدب القابضة في كل من شركة صافولا للأغذية المحدودة والبالغة 10 في المائة، وشركة العزيزية بنده المتحدة بطريقة مباشرة وغير مباشرة والبالغة 18.6 في المائة.

ومقابل ذلك تقوم مجموعة صافولا بإصدار أسهم جديدة في رأسمالها لصالح شركة المهيدب عن طريق زيادة رأسمال "صافولا" (صفقة الاستحواذ) وفقا للتقييم الجديد للأسهم والحصص الذي جاء بعد موافقة مجلس إدارتها في يوم الأربعاء الماضي.

وقال مناع، إن صفقة الاستحواذ تتماشى مع استراتيجية "صافولا" للتركيز على النمو المستدام في قطاعاتها الرئيسية وهي الأغذية والتجزئة، مضيفا أنه بعد استكمال صفقة الاستحواذ؛ فإن نسبة ملكية شركة عبد القادر المهيدب وأولاده شركة المهيدب القابضة مجتمعة في رأسمال مجموعة صافولا سترتفع من 8.52 في المائة إلى ما نسبته 14.34 في المائة، كما سترتفع ملكية "صافولا" بطريقة مباشرة أو غير مباشرة إلى 100 في المائة من رأسمال شركة صافولا للأغذية وإلى 93 في المائة من رأسمال شركة العزيزية بنده المتحدة.