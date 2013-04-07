"فيسبوك" تفرض رسوماً على التواصل مع المشاهير والنجوم

بدأت شركة "فيسبوك" فرض رسوم مالية لأول مرة على مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي في حال رغبوا بمراسلة كبار النجوم والمشاهير بصورة مباشرة، شريطة أن يكون هؤلاء المشاهير من خارج قوائم أصدقائهم.

وفوجئ المستخدمون في بريطانيا بهذه الرسوم المفروضة على من يحاول إرسال الرسائل الخاصة إلى المشاهير والنجوم، رغم أن الشركة لم تعلن رسمياً فرض هذه الرسوم، كما لم تبلغ عملاءها والمشتركين بموقع "فيسبوك" بضرورة الدفع مقابل الوصول الى النجوم والشخصيات العامة والمشهورة، فضلاً عن أنه لا زال من غير المعروف إن كانت هذه الرسوم تم فرضها في بريطانيا فقط أو في كافة أنحاء العالم.

وقالت جريدة "صندي تايمز" البريطانية إن الرسوم ليست متساوية، وإنما تختلف باختلاف الشخصية ودرجة شهرتها وشعبيتها واهتمام الناس بالتواصل معها، لكن الرسوم تصل في حدها الأعلى الى 10.68 جنيهات استرلينية (16.3 دولارا) للرسالة الواحدة.

لكن هذه الرسوم المرتفعة لإرسال الرسائل تظل محصورة في كبار النجوم والمشاهير الذين يرغب الناس في التواصل معهم ومراسلتهم مباشرة، أما الرسوم العادية لغالبية المراسلات فهي 0.71 جنيه استرليني للرسالة الواحدة، أي دولار أميركي واحد، الا أن هذه الرسوم قد تطال المستخدمين العاديين على "فيسبوك" بحسب ما أوردت الصحيفة البريطانية.

وأوردت "صنداي تايمز" العديد من أسماء المشاهير في بريطانيا الذين بات يتوجب دفع رسوم للتواصل معهم ومراسلتهم على "فيسبوك"، ومن بينهم بطلة الألعاب الأولمبية لورا تروت، والمذيع التلفزيوني لويس ثيوريكس، والممثلة الكوميدية ميريندا هارت، حيث يتوجب على من يرغب بمراسلة أي من هؤلاء أن يدفع لشركة "فيسبوك" دولاراً واحداً عن كل رسالة يرسلها لهم.

وتقول الجريدة البريطانية إن فرض هذه الرسوم على مستخدمي "فيسبوك" يفتح الجدل بشأن شعار الموقع المثبت على صفحتها الرئيسية، والذي يقول (It’s free and always will be)، حيث لم يعد الموقع بكافة خدماته مجانياً. وبمقدور المشتركين في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تسديد رسوم إرسال الرسائل بصورة فورية من خلال البطاقات الائتمانية، أو من خلال البطاقات المصرفية الأخرى، وهو الأمر الذي سيحد أيضاً من قدرة من هم دون سن الثامنة عشرة من إرسال الرسائل الى كبار النجوم والمشاهير، فضلاً عن إنه سيجنب الشخصيات العامة تدفق الأعداد الكبيرة من الرسائل على صناديق بريدهم في "فيسبوك".

يشار إلى أن شركة "فيسبوك" أصبحت واحدة من بين شركات التكنولوجيا الأكثر ربحية في العالم، حيث بلغت العائدات الإجمالية للشركة خلال العام الماضي 5.1 مليار دولار أمريكي، فيما بلغت أرباحها الصافية في الشهور الثلاثة الأخيرة من العام الماضي 64 مليون دولار.