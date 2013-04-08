"اتصالات" الإماراتية ترفع الحظر عن "سكايب"

رفعت شركة "اتصالات" الإماراتية الحظر عن موقع "سكايب" الشهير الذي يتيح إجراء المحادثات الصوتية والمرئية عن طريق الإنترنت مجاناً، بعد سنوات من منعه في الدولة.

وقالت "اتصالات" في تصريح لصحيفة "الاتحاد" الإماراتية: "في هذه المرحلة يستطيع عملاء اتصالات في الدولة الدخول لموقع سكايب على الإنترنت"، فيما قال مستخدمون إن الموقع بات خارج نطاق الحظر اعتباراً من الجمعة الماضية.

ورغم الحظر الذي كان مفروضاً، فإن عدة مستخدمين أكدوا أنهم دأبوا على استخدام سكايب منذ إطلاقه، باستخدام تطبيقات تساعد على تجاوز الحظر المفروض، لكن الخدمة متاحة فقط للمحادثات الصوتية والمرئية من تطبيق إلى آخر، ولا تزال محظورة لدى محاولة إجراء اتصال على هاتف ثابت أو متحرك، والتي تعتبر خدمة مدفوعة.

وزادت المطالبات برفع الحظر عن موقع سكايب بعد أن أوقفت شركة مايكروسوفت العالمية نظام تبادل الرسائل الإلكترونية الفورية "إم إس إن ماسنجر" في 15 مارس الماضي، ليحل مكانه نظام الاتصالات الهاتفية الإلكترونية "سكايب" الذي اشترته عام 2011.

ومع انقضاء المهلة التي منحتها شركة مايكروسوفت لعملائها للتحول إلى سكايب، والتي تنتهي اليوم، أقدمت شركة اتصالات على رفع الحظر عن الموقع، حتى لا يواجه مستخدمو "إم إس إن ماسنجر" في الدولة أية معوقات فنية عند الانتقال إلى موقع سكايب، وفق خبراء.

ويضم الموقع الشهير عالمياً حالياً أكثر من 31 مليون مشترك، يستخدمون خدماته في مجال الاتصالات الصوتية والمرئية المجانية.

وأعرب مستخدمو الإنترنت على شبكات التواصل الاجتماعي "تويتر" و"فيسبوك" عن سعادتهم جراء إعلان اتصالات عبر صفحتها على موقع تويتر السماح للمستخدمين في الإمارات بالدخول إلى موقع سكايب، في تغريدة نالت إعجاب الكثيرين، وحظيت بسيل من التعليقات المرحبة.

وقال محمد الغانم، مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات، إن الهيئة لا تمانع تقديم خدمة المكالمات الصوتية عبر بروتوكول الإنترنت في الإمارات، بموجب الترخيص الممنوح للشركتين المشغلتين، بشأن تقديم خدمة الاتصالات بما فيها المكالمات عبر الإنترنت.

وأضاف أن "اتصالات" و"دو" لهما الحق في تقديم الخدمة، لكن بالمقابل تمنع الهيئة أية شركات غير مرخص لها بالعمل في الإمارات، من تقديم خدمات الاتصالات.

ولم تفصح اتصالات عن خططها بشأن خدمات الاتصالات المتاحة على موقع سكايب بعد رفع الحظر عنه، لكن أصبح بمقدور مستخدمي الإنترنت والهواتف الذكية النفاذ إلى الموقع، وتكوين حساب، وتحميل التطبيقات مجاناً.

من جانبه، أكد فريد فريدوني، الرئيس التنفيذي للعمليات في "دو" أن الشركة لا تفرض حظراً على موقع سكايب، مضيفاً أن الشركة لم تتقدم بأية طلبات رسمية لهيئة تنظيم الاتصالات حتى الآن لطرح خدمات الاتصال الصوتي عبر الإنترنت «VOIP»، حيث تعكف على تطوير البرامج اللازمة قبل الطرح، بما يضمن جودة الخدمة.