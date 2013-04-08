"نفط الكويت" ترسي صفقات بـ881 مليون دولار في مارس

أرست شركة نفط الكويت صفقات بقيمة 881 مليون دولار خلال شهر مارس الماضي، ليصبح مجموع ما أرسته هذا العام 1.57 مليار دولار، بحسب ما ذكرت مجلة "ميد" الاقتصادية.

ووفقاً لصحيفة "القبس" الكويتية، ذكرت المجلة أن 20 عقداً وقعت في الشهر الماضي، ويتضمن ذلك خمسة عقود مع الشركة الكويتية للحفريات، وفقاً للبيانات الأخيرة التي نشرتها "نفط الكويت".

كما وقعت الشركة عقدين تصل قيمة كل واحد منهما إلى 58.2 مليون دولار في 27 مارس.

وبعد 4 أيام من هذا التاريخ، وقعت عقود ثلاث مناقصات حفر أخرى بقيمة 20.5 مليون دولار لكل واحدة منها، ليصبح مجموع قيمة العقود التي حصلت عليها الشركة الكويتية للحفريات 335 مليون دولار.

كما وقعت شركة نفط الكويت عقداً واحداً في الهندسة والإنشاء والتوريد في مارس، وصلت قيمته إلى 137.3 مليون دينار كويتي، ذهب لمصلحة شركة "إس تي إف إيه" التركية.

وتقول المجلة إن مجموع العقود التي تتم ترسيتها شهرياً مؤخراً تتباين بدرجة كبيرة، فشركة نفط الكويت أرست عقوداً في فبراير وصلت قيمتها إلى 22 مليون دولار فقط، مقارنة مع قرابة 647 مليون دولار في يناير.

وبلغ مجموع الإنفاق في العام الماضي 3.6 مليار دولار، أي 298 مليون دولار وسطياً في الشهر. وكان شهر مارس 2012 الأدنى أداء، إذ بلغ مجموع قيمة العقود التي أرستها الشركة 41.2 مليون دولار، مقارنة مع 607 ملايين دولار في أكتوبر.

جدير بالذكر أن مجموع المناقصات التي أرستها الشركة في 2010 بلغ 969 مليون دولار شهرياً، مع توقيعها صفقات تزيد قيمتها على 11.6 مليار دولار.