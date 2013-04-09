صفقة "هيرميس - كيو إنفست" معطّلة بأمر "الكسب غير المشروع"

أكد مصدر مصري مسؤول في "جهاز الكسب غير المشروع" في تصريحات لـ"العربية"، أن الجهاز قام بإرسال خطاب لهيئة الرقابة المالية يطلب عدم تنفيذ أي صفقات على أسهم المجموعة المالية هيرميس دون الرجوع للجهاز.

وأكد المصدر أنه من الصعب أن يتم تغيير الشكل القانوني للشركة ولا تزال هناك قضايا تتعلق بمساهمين فيها وأيضاً الرؤساء التنفيذيين.

وكانت "هيرميس" قد أصدرت مؤخراً بياناً أكدت فيه حصولها على موافقات الجهات الرقابية في البلدان المختلفة وفقاً للعقد المبرم مع "كيو إنفست"، مضيفة أنها "تقدمت بالأوراق اللازمة إلى إدارة نقل الملكية بالبورصة المصرية للحصول على عدم ممانعة على تنفيذ صفقة الشراكة مع "كيو إنفست" طبقاً لمتطلبات البورصة، واستوفت ملاحظات الهيئة العامة للرقابة المالية ومازلنا ننتظر الحصول على عدم ممانعة من الهيئة".

وأوضحت هيرميس أن العقد المبرم مع "كيو إنفست" يسقط بعد مرور 12 شهراً من تاريخ توقيعه، علماً بأن الاتفاقية تم توقيعها في 3 مايو 2012، وفي حالة عدم حصول المجموعة على عدم ممانعة الهيئة خلال الأيام القادمة فإنه سيصعب تنفيذ صفقة الشراكة.

وقالت هيرميس إن هذه الشراكة ستسفر عن ضخ مبلغ يتعدى 300 مليون دولار إلى الاقتصاد المصري في شكل استثمار مباشر.

وكان خبراء قد قالوا في تصريحات سابقة لـ"العربية.نت" إن علاقة جمال مبارك بشركة "هيرميس" قد تكون لها صلة بتأخر تنفيذ الصفقة، حيث توجد مخاوف من تنفيذ الصفقة في ظل القضايا التي تطارد نجل الرئيس السابق.