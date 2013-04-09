عمومية "إعمار" تناقش توزيع الأرباح النقدية

تناقش الجمعية العمومية لشركة "إعمار" العقارية، اليوم الثلاثاء، اقتراح مجلس الإدارة توزيع أرباح نقدية بقيمة 10% من رأسمال أسهم الشركة لعام 2012، وتقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي، والتصديق عليهما، وتقرير المدققين الماليين عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2012، بالإضافة إلى تعيين مدققي الحسابات لعام 2013،وفقاً لصحيفة "البيان".

وقالت "إعمار" إنها تركز في المرحلة الراهنة على تعزيز إمكاناتها في تطوير الأصول العقارية الفاخرة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وشبه القارة الهندية وجنوب آسيا، بالتزامن مع المضي قدماً في تعزيز أدائها في قطاعات مراكز التسوق وتجارة التجزئة والضيافة والترفيه، والتوسع في أهم الأسواق الرئيسية حول العالم.