"ماريدايف" المصرية تفوز بعقد مع "دبي للبترول" بـ38.5 مليون دولار

أعلنت شركة الخدمات الملاحية والبترولية "ماريدايف" عن فوز شركتها التابعة "فالنتين ماريتايم" بعقد بقيمة إجمالية 38.5 مليون دولار مع شركة دبي للبترول لأعمال إنشاءات بحرية.

وقالت الشركة في بيان لها، الثلاثاء، إن العقد يشمل جميع الأعمال الهندسية للتصميم وتوريد الاحتياجات المطلوبة لتركيب واختبار عدد 3 خطوط بترول بحرية بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وتوقع البيان البدء في تنفيذ المشروع خلال الربع الثاني من العام الحالي على أن يتم الانتهاء منه في شهر أكتوبر القادم، وبذلك يرتفع حجم العقود الموقعة لمجموعة الشركات ليزيد عن 460 مليون دولار أميركي من الأعوام 2013 الى 2016.