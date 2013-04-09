"الدباغ" السعودية تتجه لشراء حصة الهنود في "بترومين"

قالت ثلاثة مصادر إن مجموعة الدباغ السعودية العائلية بلغت مرحلة متقدمة في مساعيها للاستحواذ على حصة شريكتها الهندية في شركة "بترومين" العاملة بمجال زيوت التشحيم، وذلك بعد خلافات بشأن الاستراتيجية.

و"بترومين" التي تتخذ من جدة مقراً، مشروع مشترك لمجموعة نفط الخليج العالمية المملوكة بدورها بنسبة 49% لشركة هندوجا العائلية و51% لمجموعة الدباغ.

ودفعت الخلافات بشأن استراتيجية الشركة التي قدرت المصادر قيمتها بنحو 700 مليون دولار، مجموعة هندوجا لتعيين دويتشه بنك العام الماضي لمساعدتها على دراسة خياراتها بما في ذلك احتمال بيع بترومين.

وقال أحد المصادر، طالباً عدم الكشف عن هويته لأن الأمر لم يعلن بعد، إن مجموعة الدباغ التي تملك حصصاً في شركات تعمل بقطاعات عدة، من بينها الأغذية والعقارات وخدمات السيارات، ستمول جزءاً من عملية الشراء عن طريق القروض، وقررت عدم دخول أي طرف آخر في الشركة في الوقت الراهن.

وقال: "الصفقة اكتملت تقريباً وهم في انتظار بعض الإجراءات الرسمية قبل التوقيع. بترومين شركة مربحة، ومن المنطقي أن تحتفظ بها الشركة السعودية".

وقالت المصادر إنها لا تعرف تقييم الحصة المعروضة للبيع، فيما امتنع متحدث رسمي باسم هندوجا في مومباي عن التعليق.