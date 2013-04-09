"موبينيل" تطعن على تأييد حبس مسؤوليها في قضية تمرير المكالمات

قررت الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول "موبينيل" الطعن أمام محكمة النقض على قرار محكمة الاستئناف الاقتصادية والتي قررت قبول طعن الشركة شكلاً ورفضه موضوعاً وتأييد حكم محكمة جنح اقتصادي القاهرة في 20 مايو 2012، في قضية تمرير المكالمات الدولية.

وقالت الشركة في بيان إنها واثقة بسلامة موقفها القانوني وبراءة رئيس مجلس إداراتها وموظفيها من كافة الاتهامات المنسوبة اليهم.

وكانت محكمة جنح مستأنف الاقتصادية قد قررت، أمس الاثنين، تأييد الحكم الصادر من محكمة جنح الاقتصادية بحبس رئيس مجلس إدارة شركة المصرية لخدمات التليفون المحمول "موبينيل" وثلاثة من موظفي الشركة من 3 إلى 5 سنوات، لاتهامهم في قضية الجاسوس الأردني بتمرير المكالمات الدولية المصرية للخارج، بالمخالفة للقانون، وذلك في الاستئناف المقدم منهم على الحكم.