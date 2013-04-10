"ماريدايف" المصرية تفوز بعقد بقيمة 24 مليون دولار بقطر

أعلنت شركة الخدمات الملاحية والبترولية ماريدايف (MOIL) أن الشركة التابعة فالنتين ماريتايم فازت بعقد جديدة بقيمة 24 مليون دولار مع شركة Maersak Oil لتنفيذ أعمال مد خطوط بحرية بدولة قطر وتشمل أعمال التصميم الهندسي والتوريد والتركيب والاختبار .

ومن المتوقع أن يتم تنفيذ المشروع بالكامل خلال النصف الثاني من العام الحالي 2013 بواسطة البارج Maridive Constructor.

والجدير بالذكر أن هذا هو العقد الرابع الذي يتم الإعلان عن الفوز به منذ بداية العام وحتى الآن ويأتي ذلك بعد استقرار الأسواق العالمية وعودة شركات البترول العالمية لمستويات العمل الاعتيادية وبالتالي زيادة الطلب على الخدمات الملاحية والبترولية سواء إقليميا أو دوليا.

وبذلك يرتفع حجم العقود الموقعة ليصل الى ما يزيد عن 484 مليون دولار عن الأعوام من 2013 إلى عام 2016.