140 مليون دولار استثمارات تركية جديدة في مصر

أعلن وزير الاستثمار المصري، أسامة صالح، أن شركتين من تركيا ستقومان بضخ استثمارات جديدة في مصر بقيمة إجمالية 140 مليون دولار، مشيراً إلى أن شركة "إروجلو" التركية للغزل والنسيج ستقوم بالتوسع في السوق المصرية باستثمارات 100 مليون دولار، وأن شركة "إيفياب" التركية بالإسكندرية ستقوم بإنشاء خط إنتاج جديد باستثمارات 40 مليون دولار.

وعقد أسامة صالح عدداً من اللقاءات الثنائية مع العديد من المسؤولين الرسميين وممثلي شركات القطاع الخاص التركي في مختلف المجالات محل اهتمام البلدين، وذلك خلال الزيارة التي قام بها إلى مدينة إسطنبول التركية الأسبوع الماضي.

وقام الوزير خلال اللقاءات باستعراض مناخ وفرص الاستثمار بمصر خاصة في أعقاب ثورة 25 يناير، ومناقشة مدى إمكانية جذب المزيد من الاستثمارات التركية الجديدة إلى مصر، وتوسع الاستثمارات القائمة منها.

وقال صالح، في بيان صحافي حصلت وكالة "الأناضول" علي نسخة منه الأربعاء: "إن سلسلة اللقاءات التي أجراها مع ممثلي مجتمع الأعمال التركي وكبرى الشركات التركية، خلال خلال الزيارة التي قام بها إلى مدينة إسطنبول التركية الأسبوع الماضي قد أثمرت عن الاتفاق على قيام شركة "إروجلو" التركية بالتوسع في نشاطها بمصر بحجم استثمارات 100 مليون دولار".

وأضاف "التوسع الجديد سيرفع عدد العاملين بالشركة ليصل إلى 10 آلاف عامل والوصول بصادراتها إلى 500 مليون دولار".

وأوضح أن "الشركة أبدت رغبتها في إقامة المصنع بنظام المناطق الحرة بمدينة الإسماعيلية، مع استهداف التوسع في السوق المصرية في قطاعات أخرى، وذلك بعد قيام الوفد المصري باستعراض أهم الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر بمجال الطاقة الجديدة والمتجددة وعدد من المشروعات القومية المطروحة حالياً ".

وتعد شركة "إروجلو" إحدى أكبر الشركات القابضة في تركيا، حيث تعمل في مجال النسيج والملابس الجاهزة، وتمتلك مصنعاً بمدينة دمياط يصل حجم مبيعاته إلى 6 ملايين دولار شهرياً.

كما التقى الوزير المصري بممثلي شركة "أرجون كيميا" التركية، والتي تعمل في مجال الكيماويات وتقوم بإنتاج الدهانات المتخصصة في المجال الصناعي، حيث يغطى إنتاج الشركة نحو 80% من احتياجات السوق المصرية من خلال التصدير.

وأعلنت شركة "إيفياب" (Evyap) العاملة بمجال صناعة الصابون والمنظفات ومستحضرات العناية الشخصية، خلال لقائها بوزير الاستثمار، عن بدء تنفيذ خطة للتوسع في نشاطها بمصر، بحجم استثمارات تقدر بـ40 مليون دولار، تقوم من خلالها الشركة بتصنيع حفاضات الأطفال بمنطقة برج العرب بمحافظة الإسكندرية.

وتعمل الشركة في مصر منذ عام 2002 وتغطى نحو 15% من الاستهلاك المحلى بمصر، كما تقوم بالتصدير إلى 40 دولة حول العالم.