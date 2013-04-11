"إريكسون" تستحوذ على "مايكروسوفت ميدياروم"

توصلت إريكسون مؤخراً إلى اتفاق مع "مايكروسوفت" للاستحواذ على "ميدياروم"، شركتها المتخصّصة في مجال خدمات التلفاز.

وسيسمح هذا الاتفاق لإريكسون بأن تصبح المزود الرائد لخدمة البث التلفزيوني عبر بروتوكول الإنترنت وحلول الشاشة المتعدّدة بحصة سوقية تبلغ أكثر من 25%. ومن المتوقع إغلاق هذه الصفقة خلال النصف الثاني من عام 2013.

ويتواجد مقر "ميدياروم" في منطقة ماونتن فيو بكاليفورنيا ويعمل فيها ما يزيد عن 400 موظف حول العالم.

وفي بيان صحافي حصلت "العربية.نت" على نسخة منه، قال نائب رئيس أول ورئيس وحدة أعمال حلول الدعم في شركة "إريكسون" بير بوركلينت، "تتمثل رؤية إريكسون للمجتمع الشبكي في ربط 50 مليار جهاز عبر شبكات النطاق العريض وتقنيات الاتصالات المتنقلة والحوسبة السحابية.

وسيكون لتوزيع محتوى الفيديو مستقبلاً تأثير مشابه لتقنية الصوت عبر الهاتف المتحرك على سلوك المستهلك والاستهلاك. وترتقي شركة إريكسون من خلال صفقة الاستحواذ هذه إلى مكانة رائدة مع ما يزيد عن 40 عميلاً يقدمون خدماتهم لأكثر من 11 مليون اشتراكٍ منزلي.

وبالإضافة إلى ذلك، ستدعم هذه الصفقة إريكسون بمستوياتٍ عالية من الكفاءة وبمجموعةٍ من أكثر الناس موهبةً في مجال توزيع خدمات التلفزيون عبر بروتوكول الإنترنت".

ويقدر وصول عدد المشتركين في السوق العالمي لخدمات البث التلفزيوني عبر بروتوكول الإنترنت إلى 76 مليون مشترك في عام 2013 مع عائدات تبلغ 32 مليار دولار أميركي، ومن المتوقع أن ينمو عدد المشتركين إلى 105 ملايين شخص بالتزامن مع ارتفاع العائدات إلى 45 مليار دولار في عام 2015.