اتصالات نيجيريا: تحصيل ديون بـ500 مليون دولار لتوسيع شبكتنا

قال المدير التجاري لفرع شركة اتصالات الإماراتية في نيجيريا وائل عمار إن الفرع يعتزم تحصيل ديون بقيمة 500 مليون دولار من بنوك محلية لتوسيع شبكته في العام الحالي.

وأضاف عمار خلال قمة رويترز للاستثمار في إفريقيا إن هذه الاستثمارات ستمكن شركة خدمات الهاتف المحمول من زيادة الحصة السوقية لاتصالات نيجيريا - التي تملك شركتها الأم نسبة 40% منها - إلى 17% هذا العام.

وأكد أن هذه الخطوة تهدف إلى إضافة 4 ملايين مشترك جديد هذا العام إلى المشتركين الحاليين البالغ عددهم 15 مليونا.

وتتمتع الشركة حاليا بحصة في سوق المحمول تبلغ 15% لتأتي وراء كل من "إم.تي.إن" البالغة حصتها 43% وجلوباكوم التي تبلغ حصتها 22%. ولشركة ايرتل التابعة لمجموعة بهارتي ايرتل الهندية حصة نسبتها 20%.

وقال عمار "سنستثمر 500 مليون دولار هذا العام لتوسيع شبكتنا وخدماتنا للعملاء النيجيريين"، مضيفا أن اتصالات تهدف إلى زيادة عدد أبراج المحمول التابعة لها حاليا والبالغ عددها 3 آلاف برج ولكنها لم تكشف عن عدد الأبراج الإضافية.

وتابع أن شركة اتصالات ستتمكن من توسيع قاعدة مشتركيها دون اضطرارها إلى استقطاب عدد كبير من العملاء من شركات منافسة له نظرا لأن حوالي 40% من النيجيريين -ما يعادل عشرات الملايين من المواطنين- ما زالوا لا يملكون هواتف محمولة.

ويتوقع الاتحاد الدولي للاتصالات وصول عدد المشتركين في شبكات المحمول بنيجيريا إلى 120 مليون مشترك بحلول نهاية عام 2013 بين سكان البلاد البالغ عددهم 170 مليون نسمة.