ارتفاع إيرادات "مبادلة" الإماراتية إلى 31 مليار درهم في 2012

ارتفعت إيرادات شركة "مبادلة للتنمية" الإماراتية إلى 31.3 مليار درهم خلال عام 2012، بنمو نسبته 12% مقارنة بعام 2011، مستفيدة من تحسن أداء الوحدات التابعة لها في مختلف القطاعات، وتنامي محفظة الأصول.

وبحسب صحيفة "الاتحاد" الإماراتية، أعلنت الشركة، في بيان صحافي، أن الدخل التشغيلي ارتفع إلى 2.6 مليار درهم عام 2012، بنمو نسبته 116% مقارنة بـ1.2 مليار درهم عام 2011.

كما ارتفع إجمالي الدخل الشامل إلى 1.4 مليار درهم، مدعوماً بنمو الدخل التشغيلي والتحسن في القيمة العادلة للاستثمارات والعقارات.

وقال خلدون خليفة المبارك، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة مبادلة للتنمية "تواصل مبادلة في عامها العاشر على التوالي مسيرتها الناجحة في بناء وتطوير شركات عالمية تعزز من مكانة أبوظبي باعتبارها لاعباً عالمياً في القطاعات التي تتطلب تقنيات متطورة وخبرات ومهارات عالية".

من جانبها، استكملت شركة مصدر، المملوكة بالكامل لمبادلة، أعمال التطوير في محطة "شمس1"، وهي محطة مصممة لتوليد 100 ميغاواط كهرباء من الطاقة الشمسية المركزة، وذلك في المنطقة الغربية لإمارة أبوظبي، وضمن الجدول الزمني المحدد. وقد بدأت عمليات إنتاج الطاقة خلال العام الحالي 2013.

وقامت شركة "ستراتا للتصنيع"، المملوكة بالكامل لمبادلة، وهي شركة تصنيع مكونات هياكل الطائرات في مدينة العين، بتسليم أول شحنة من جنيحات طائرات A330 إلى شركة إيرباص، فضلاً عن توقيع اتفاقيات توريد جديدة تمتد لعدة سنوات مع شركة "بوينغ".

وواصلت شركة استثمار التكنولوجيا المتطورة "أتيك"، المملوكة بالكامل لمبادلة، دعمها لتعزيز مكانة "غلوبل فاوندريز" كثاني أكبر مصنّع لأشباه الموصلات في العالم.