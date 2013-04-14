"أرابتك" الإماراتية تخطط لإصدار أسهم بـ4.77 مليار درهم

وافقت الجمعية العمومية العادية وغير العادية لشركة "آرابتك القابضة" الإماراتية، على خطة رفع رأس مال الشركة على مرحلتين، حيث كلفت الشركة بنكي أبوظبي الوطني وأبوظبي التجاري بإدارة عملية إصدار أسهم جديدة يبلغ حجمها 1.58 مليار سهم، بسعر إصدار 1.5 درهم، موزعة بواقع 0.5 درهم علاوة إصدار، ودرهما واحدا يمثل القيمة الأسمية للسهم التي ستصدر على أساسها الأسهم الجديدة، ويتوقع أن تبدأ الشركة الاستعداد لهذا الإصدار منتصف شهر مايو المقبل.

ويعد هذا الإصدار المرحلة الأولى من ضمن خطة الشركة لزيادة رأس المال بمقدار 3.180 مليار سهم جديد على مرحلتين، ويتوقع أن يتم إصدار أسهم المرحلة الثانية، وهي 1.59 مليار سهم عام 2014 إذا اقتضت الحاجة إلى ذلك، وفقاً لما ذكرته صحيفة الخليج الإماراتية.

وستجمع الشركة من هذا الإصدار في المرحلتين ما قيمته 4.77 مليار درهم منها 385 .2 مليار في المرحلة الأولى، فيما يصل رأسمال أرابتك القابضة حالياً إلى 1.569 مليار سهم تقريباً بقيمة أسمية درهم للسهم الواحد.

وأقرت الجمعية العمومية غير العادية لـ "أرابتك" القابضة أمس زيادة رأسمال الشركة بنسبة 200% على مرحلتين من خلال إصدار نحو 3.180 مليار سهم بقيمة اسمية تبلغ درهماً واحداً وبعلاوة إصدار نصف درهم لكل سهم، وبقيمة إجمالية للأسهم الجديدة تقارب 4.77 مليار درهم.

وستصدر "أرابتك" القابضة في المرحلة الأولى خلال العام الجاري 2013 نحو 1.590 مليار سهم بقيمة 2.385 مليار درهم، وبنفس القيمة وعدد الأسهم للمرحلة الثانية في العام المقبل 2014 كما وعندما تقتضي الحاجة.

كما وافقت الجمعية العمومية غير العادية على توصية مجلس الإدارة بشأن إصدار سندات قرض غير قابلة للتحويل إلى أسهم أو سندات أخرى في حدود القانون بقيمة إجمالية تصل إلى نحو 1.653 مليار درهم كما وعندما تقتضي الحاجة بنهاية العام 2013 أو خلال 2014.

وأقرت الجمعية العمومية العادية بالموافقة على جميع بنود جدول الأعمال بما فيها عدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر/كانون الأول 2012.