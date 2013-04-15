أرامكو: إنتاج حقل منيفة بعد شهرين بطاقة نصف مليون برميل

أعلنت شركة أرامكو السعودية بدء الإنتاج في أحد حقول المنطقة الشرقية قبل خمسة أيام بطاقة ستصل إلى نصف مليون برميل يوميا في غضون شهرين.

وأكد بيان للشركة أنها تتوقع أن يصل الإنتاج من حقل منيفة إلى 500 ألف برميل من النفط الثقيل يوميا مطلع يوليو المقبل، لكن الطاقة الإنتاجية الكاملة المقدرة بحوالي 900 ألف برميل يوميا ستتحقق أواخر العام المقبل، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.

إلا أنها أوضحت أن الإنتاج الإجمالي من النفط الخام للشركة سيبقى ضمن معدلاته السابقة قبل تشغيل الحقل.

ويتضمن مشروع الحقل تشييد معمل للتوليد المزدوج للبخار والطاقة الكهربائية بطاقة تبلغ 420 ميغاوات.

وأشارت الشركة إلى بدء الإنتاج قبل الموعد المحدد بثلاثة أشهر.

وتوضح أرقام "أوبك" أن معدل إنتاج النفط الخام في السعودية العام 2011 كان بحدود 9,3 مليون برميل يوميا.