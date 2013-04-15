"بوينج" ملتزمة بتعاقداتها مع "الاتحاد للطـيران"

أكدت شركة صناعة الطائرات الأميركية “بوينج” أهمية الشراكة والتعاون مع “الاتحاد للطيران”، التي ستكون أكبر مشغل بالعالم لطراز دريم لاينر مستقبلاً.

ووصف جون فوجيك، نائب رئيس شركة “بوينج”، الناقل الوطني بأنها “من أسرع شركات الطيران نمواً في العالم”.

وقال في واشنطن إن “بونيج” ملتزمة بتعاقداتها مع الاتحاد للطـيران، وسـيتم تسليم الطائرات المتعاقد عليها اعتباراً من الربع الأول من العام المقـبل.

وأشاد جون فوجيك بقرار “الاتحاد للطيران” شراء 12 طائرة من شركة بوينج بقيمة إجمالية 10.3 مليار درهم.

وتشمل الصفقة 10 طائرات من طراز “بوينج 787-9 دريملاينر”، ليرتفع إجمالي طلبيات الاتحاد للطيران من هذا الطراز إلى 41 طائرة تتسلمها خلال الفترة ما بين 2014 و2019.

وبذلك، تكون الشركة أكبر مشغل لهذا النوع من الطائرات على مستوى العالم.

وقال نائب رئيس بوينج الأميركية لشؤون الطائرات التجارية إن “دريملاينر” تعتبر من أكفأ الطائرات من حيث الأداء البيئي، وتستهلك وقوداً أقل بنسبة 20٪ مقارنة بمثيلاتها من الطائرات من ذات الحجم.

وتملك الاتحاد للطيران خيارات وحقوق شراء لـ25 طائرة إضافية من طراز “بوينج 787”.

وأكد أهمية تشغيل الخط الجديد بين مطاري أبوظبي الدولي ودالاس الدولي في واشنطن، حيث يعزز علاقة الشراكة الاستراتيجية المتنامية بين الإمارات والولايات المتحدة الأميركية.

وأشاد بحرص الاتحاد للطيران على تعزيز وجودها في واشنطن عقب افتتاحها صالة انتظار فخمة، تبلغ تكلفتها 6.8 مليون دولار الأسبوع الماضي في المبنى “إيه” في مطار دالاس الدولي.