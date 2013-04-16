"هيرميس" تؤكد صعوبة تنفيذ صفقة الشراكة مع "كيو إنفست"

قالت المجموعة المالية هيرميس القابضة إنه عند الحصول على خطاب عدم الممانعة من تنفيذ صفقة شراكتها مع "كيو إنفست" القطرية، فسوف تقوم بالبدء في إجراءات عملية نقل الملكية لتنفيذ الصفقة.

وأشارت في بيان لها اليوم إلى أن الأمر قد يتطلب بعضاً من الوقت طبقاً لإجراءات نقل الملكية للشركات في البلدان المختلفة، بما قد يؤدي إلى عدم القدرة على تنفيذ بنود عقد الشراكة خلال المدة المتاحة المتبقية.

وذكرت تقارير صحافية اليوم أن رئيس مجلس الوزراء، الدكتور هشام قنديل، تعهّد بالانتهاء من إجراءات صفقة "هيرميس ـ كيو انفست" قبل نهاية الأسبوع الجاري. وقال رئيس الوزراء في تصريحات صحافية رداً على تساؤل لعدد من رجال الأعمال القطريين خلال زيارته للدوحة الأربعاء الماضي، إن إجراءات الصفقة ستتم خلال أسبوع على الأكثر.

وفيما أكدت المجموعة المالية هيرميس وفاءها بمتطلبات الهيئة والبورصة وانتظارها لقرار الهيئة بعدم الممانعة لإتمام الصفقة باعتبار أن شركاتها التابعة تخضع لوجوب حصولها على عدم ممانعة الهيئة لشركات عاملة في الأوراق المالية قبل إجراء عمليات نقل ملكية عليها إلا أن الهيئة أوردت في تصريحات صحافية على لسان رئيسها د. أشرف الشرقاوي أن الشركة لم تستوفِ المستندات وأبلغت بذلك.

وكانت المجموعة المالية هيرمس كشفت في بيان لها خلال الأسبوع الماضي عن انتهاء صلاحية العقد المبرم مع كيو انفست يوم 3 مايو المقبل بمرور عام كامل عليه وأنه في حال فشل في الحصول على عدم ممانعة من هيئة الرقابة المالية قبل هذه الفترة سيصعب تنفيذ صفقة الشراكة مع الجانب القطري.

الجدير بالذكر أن صفقة كيو إنفست المجموعة المالية ستضخ ما يزيد على 300 مليون دولار للاقتصاد المحلى عن طريق الاستثمار المباشر وفقاً لما أكدته المجموعة المالية هيرمس في بيانها.